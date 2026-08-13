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У США розбився військовий гелікоптер: двоє пілотів загинули

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У США розбився військовий гелікоптер: двоє пілотів загинули
Співробітники екстрених служб на місці аварії військового гелікоптера
фото: KWTX

Внаслідок падіння гелікоптера сталася велика лісова пожежа

У середу 12 серпня у місті Саладо, штат Техас, розбився та загорівся ударний військовий гелікоптер AH-64 Apache, який базувався на військовій базі Форт-Кавасос (колишній Форт-Худ). Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Внаслідок авіакатастрофи обидва члени екіпажу загинули на місці. Gадіння повітряного судна сталося близько 13:35 за місцевим часом, при цьому гелікоптер впав у поле та не зачепив цивільні будівлі чи людей.

Падіння гелікоптера спричинило велику неконтрольовану лісову пожежу, через яку місцева влада була змушена розпочати евакуацію жителів прилеглих територій. 

Загиблих пілотів доправили до військово-медичного центру. Представники армії США зазначили, що імена жертв будуть оприлюднені через 24 години після офіційного повідомлення їхніх родин, а причини аварії та маршрут польоту наразі встановлюються.

«Нашим першочерговим пріоритетом є забезпечення безпеки місця події та підтримка першочергових зусиль реагування. Ми співчуваємо екіпажу та їхнім родинам, очікуючи на подальшу інформацію», – заявив виконувач обов'язків командувача бази бригадний генерал Ітан Дівен.

Раніше у США зазнав аварії винищувач п'ятого покоління F-35B Lightning II Корпусу морської піхоти. Інцидент стався 31 липня на авіабазі Marine Corps Air Station Miramar у Сан-Дієго (штат Каліфорнія). Пілот встиг катапультуватися та вижив.

За даними Корпусу морської піхоти США, аварія сталася близько 10:00 за місцевим часом під час польотів на території бази. Після падіння літак загорівся, а на місці виникла невелика пожежа сухої рослинності, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, у США, штат Техас розбився невеликий літак, на борту якого перебували гравці у піклбол. Усі п’ятеро людей загинули, зокрема четверо гравців та пілот.

Аварія сталася поблизу міста Вімберлі, приблизно за 65 кілометрів від Остіна. Літак впав у лісистій місцевості та загорівся після удару.

Теги: смерть авіакатастрофа США гелікоптер

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