Севастополь без світла та нова британська зброя для України: головне за ніч 27 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 27 липня 2026 року

Ніч проти 27 липня була позначена аварійними відключеннями електроенергії в тимчасово окупованому Севастополі, затопленням корабля біля Одеси, а також новими заявами про військову підтримку України з боку Великої Британії. Тим часом Володимир Путін фактично визнав одну з головних проблем російської гіперзвукової ракети «Циркон». «Главком» зібрав головні події ночі проти 27 липня.

В окупованому Севастополі запровадили масштабні відключення світла

У тимчасово окупованому Севастополі російська окупаційна адміністрація ввела режим тимчасового обмеження електропостачання. За словами окупаційного керівника Михайла Развожаєва, причиною стали перевантаження електромереж за межами міста. Без світла залишилися частини Ленінського, Гагарінського та Балаклавського районів, а також населені пункти на південному узбережжі Криму. Соціальні об'єкти перевели на резервні джерела живлення, а жителів закликали не користуватися ліфтами.

Окупований Севастополь поринув у суцільну темряву Фото: Мagnific

Поблизу Одеси затонуло цивільне вантажне судно після російського удару

Напередодні російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі поблизу Одеси. Унаслідок атаки 26 липня затонуло іноземне цивільне судно, яке перебувало в порту під час навантаження. За останніми даними, загинули дев'ятеро людей, ще кілька дістали поранення. Українська влада наголосила, що удар було завдано по цивільному об'єкту.

Унаслідок атаки загинули дев’ятеро членів екіпажу та український лоцман фото: Одеська ОВА

Велика Британія передасть Україні технологію Stone Cloak

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосить про передачу Україні прав інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Технологія вже використовується українськими військовими та допомагає захищати безпілотники від засобів радіоелектронного виявлення противника. Передача прав дозволить Україні налагодити власне масштабне виробництво цієї системи.

Президент України Володимир Зеленський їде до Великої Британії фото: Офіс Президента

Путін визнав проблему ракети «Циркон»

Під час зустрічі з військовослужбовцями Військово-морського флоту в Санкт-Петербурзі російський диктатор Володимир Путін публічно визнав недоліки гіперзвукової ракети «Циркон», яку пропаганда РФ тривалий час описувала як «унікальну» та «аналогівнєтную» зброю. Заява стала одним із небагатьох публічних визнань російським керівництвом технічних обмежень одного з найновіших видів озброєння.

Володимир Путін публічно визнав проблеми з точністю російської ракети «Циркон» колаж: glavcom.ua

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