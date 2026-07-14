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Путін похвалився, що росіяни добровільно фінансують його війну в Україні

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Путін похвалився, що росіяни добровільно фінансують його війну в Україні
Путін заявив, що громадяни РФ уже «скинулися» на вбивства українців на суму в майже 70 мільярдів рублів
фото: Артем Геодакян/ ТАСС

На прокремлівському форумі очільник РФ подякував росіянам за мільярдні пожертви на армію та знову пообіцяв «перемогу»

Російський диктатор Володимир Путін заявив про «неминучу перемогу» Росії у війні проти України та похвалився зборами коштів на армію. Як повідомляє «Главком» , таку заяву він зробив 13 липня під час форуму російського «Народного фронту» під назвою «Все для Перемоги», який був присвячений підтримці російських військових, що беруть участь у повномасштабній агресії проти України.

Під час промови російський диктатор також знову задекларував «неминучість перемоги» РФ у загарбницькій війні проти України, спробувавши переконати внутрішню аудиторію в успішності дій окупаційних військ.

Путін зауважив, що російські бійці нібито «йдуть вперед», а країні вдається розвивати економіку, зміцнювати фінансову систему та модернізувати збройні сили, попри «перепони Заходу». При цьому міжнародні аналітики неодноразово фіксували зростання дефіциту та мілітаризацію російського бюджету, яка відбувається за рахунок скорочення соціальних програм для цивільного населення РФ.

Окремо глава Кремля подякував учасникам «Народного фронту», заявивши, що організація нібито об'єднала понад 20 мільйонів громадян Росії. За його словами, росіяни добровільно перерахували майже 70 мільярдів рублів поза державним бюджетом на потреби так званої «спеціальної військової операції» – саме так російська влада офіційно називає повномасштабну війну проти України.

«Саме тому нас, безумовно, чекає перемога», – заявив Путін, пов'язавши свої прогнози із фінансовою підтримкою війни з боку російського населення.

Таким чином, Путін у своїй промові фактично визнав, що державне забезпечення окупаційного контингенту не справляється самостійно, через що Кремль змушений активно залучати кошти власного населення для покриття потреб армії на тлі західних санкцій.

Форум «Все для Перемоги» організував прокремлівський «Народний фронт», який після початку повномасштабного вторгнення координує кампанії зі збору коштів, закупівлі техніки, обладнання, транспорту, безпілотників та іншого спорядження для російської армії. Організація регулярно проводить публічні заходи за участю керівництва РФ, військових і представників оборонного сектору.

Нагадаємо, за даними російських державних соціологічних служб, рівень схвалення діяльності Володимира Путіна та довіри до нього демонструє зниження, тоді як серед найбільш обговорюваних проблем у РФ на перший план виходять дефіцит і подорожчання пального. Відомий політолог проаналізував, як внутрішні економічні труднощі та тривала війна впливають на суспільні настрої в Росії, а також звернув увагу на особливості роботи російської системи соціологічних опитувань.

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Теги: росія війна путін Держбюджет росіяни

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