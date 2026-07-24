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Підрозділ Військово-морських сил успішно пройшов повне оцінювання НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Підрозділ Військово-морських сил успішно пройшов повне оцінювання НАТО
Підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил Об'єднаного командування НАТО з операцій
фото: Військово-морські сили

Уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучено до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі

Під час українсько-американських навчань «Сі Бриз 2026» штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів Військово-морських сил ЗСУ успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

За результатами тривалих перевірок підрозділ здобув оцінку – «Повністю спроможний до виконання місії» (Mission Capable).

Підрозділ Військово-морських сил успішно пройшов повне оцінювання НАТО фото 1

«Відповідно до керівного документа «Програма оцінки та зворотного зв'язку концепції оперативних можливостей НАТО», оцінювання NEL-2 зосереджене не лише на сумісності, як на першому рівні, а й на повній операційній спроможності підрозділу. Успішне проходження цього рівня підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил Об'єднаного командування НАТО з операцій (Allied Command Operations Forces Standards)», – йдеться у повідомленні.

ВМС наголосили, що уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучено до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Тобто, відтепер Україна має підтверджену Альянсом здатність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі.

Підрозділ Військово-морських сил успішно пройшов повне оцінювання НАТО фото 2

«Mission Capable – складний, багаторівневий процес, що вимагає колосальної роботи. З початку повномасштабного вторгнення РФ, в умовах активної фази війни, українські військові моряки протягом трьох років проходили підготовку, впроваджували доктрини Альянсу та здобували необхідні спроможності. Цей результат – черговий беззаперечний доказ того, що Збройні сили України, а саме Військово-морські сили, не просто стримують ворога, а й продовжують невпинну інтеграцію в євроатлантичну архітектуру безпеки на рівні найкращих флотів світу», – додається у повідомленні.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ №583/2026 про створення Військово-морської академії в Одесі.

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Теги: НАТО ВМС флот

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