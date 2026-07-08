«Був би як Ленін»: Трамп приголомшив саміт НАТО заявою про комунізм

Дональд Трамп порівняв себе з Леніним під час виступу про комунізм

Неочікуване порівняння президента США із засновником більшовицького режиму стало однією з найбільш обговорюваних заяв після саміту НАТО

Президент США Дональд Трамп після саміту НАТО в Анкарі зробив заяву, у якій порівняв себе з лідером більшовиків Володимиром Леніним. Він вважає, що міг би стати «найвидатнішим комуністом в історії». Обговорення цієї теми відбулося в контексті розмов про комуністичне суспільство та особисті жертви. Як пише «Главком», про це стало відомо з трансляції його публічного звернення.

Так, під час пресконференції Трампа запитали про його ставлення до людей, які живуть у комуністичних та соціалістичних країнах, а також до громадян демократичних держав, які, на думку журналіста, можуть недооцінювати загрозу комунізму.

У відповідь президент США заявив: «Я був би найвидатнішим комуністом в історії. Я був би поруч із Леніним. Я був би не гіршим за будь-кого».

Після цього Трамп пояснив, що, на його думку, популярність комуністичних ідей ґрунтується на привабливих для виборців обіцянках.

«Вам безкоштовне житло на все життя... Вони не кажуть, що через дванадцять місяців ви житимете у злиднях. Комунізм – це катастрофа», – сказав президент США.

Під час тієї ж відповіді Трамп заявив про популярність своїх виступів у TikTok. За словами президента США, він часто говорить про небезпеку комунізму, а ця тема викликає значний інтерес аудиторії. Він також зазначив, що саме завдяки таким виступам, на його думку, його політичні меседжі знаходять підтримку серед виборців.

До речі, кількома днями раніше, під час виступу з нагоди 250-річчя незалежності США, Трамп заявляв, що «Америка ніколи не стане комуністичною країною» та назвав комунізм загрозою для американських свобод.

Нагадаємо, що образ Володимира Леніна, засновника більшовицького режиму, асоціюється з утвердженням комуністичної влади в колишній Російській імперії, масовими репресіями та створенням системи, яка згодом стала основою існування СРСР. Для України наслідками політики більшовицького режиму стали, зокрема, боротьба проти української державності, політичні репресії та масові злочини комуністичної влади.

Даний вислів Трампа уже активно тиражують російські пропагандистські ресурси, намагаючись використати епатажні паралелі американського президента у власних інформаційних кампаніях. Водночас офіційних коментарів чи додаткових роз'яснень від пресслужби Білого дому щодо цієї заяви наразі не надходило.

До слова, саміт НАТО в Анкарі завершився низкою важливих рішень для України, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони та перспектив постачання систем Patriot, а також зустріччю президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Водночас увагу світових медіа привернули гучні заяви американського президента, дипломатичні курйози та епізод із «поцілунком», який активно обговорювали в інформаційному просторі.