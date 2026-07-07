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Гра на руку Кремлю: у Туреччині тисячі вийшли на марш проти НАТО (фото)

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Гра на руку Кремлю: у Туреччині тисячі вийшли на марш проти НАТО (фото)
Антинатівська акція в Стамбулі
фото: Emre Orman

Поки світові лідери з'їжджаються в Анкару, ліваки та пропалестинські сили скандують антиамериканські гасла

Поки в Анкарі стартує надважливий для України саміт НАТО, який також покликаний зміцнити глобальну безпеку на тлі сучасних викликів, у центрі Стамбула спалахнули масові протести. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці турецького мегаполіса, щоб висловити своє невдоволення Альянсом та присутністю США, що фактично грає на руку агресивній антизахідній риториці Москви. «Главком» з посиланням на інформаційне агентство АР, повідомляє, хто мітингував у Стамбулі та які гасла лунали.

Отож, у центрі турецького Стамбула відбулася багатотисячна акція протесту проти саміту НАТО, який цими днями проходить в Анкарі. На марш вийшли представники лівих політичних сил, пропалестинські активісти та частина курдських організацій, які виступили проти проведення зустрічі лідерів країн Альянсу в Туреччині.

Учасники маршу заблокували центральні вулиці Стамбула та влаштували ходу, яка супроводжувалася агресивними антиамериканськими та антизахідними гаслами.

Зокрема, мітингарі скандували: «Вбивці, США, забирайтеся з нашої країни».

При цьому молоді радикально налаштовані учасники акції не приховували своєї ворожості до колективної системи безпеки, яка наразі є головним щитом проти диктатур у світі. Один із протестувальників, 21-річний Алі Гюльтекін, прямо заявив про цілі мітингу, критикуючи витрати на проведення заходу:

«Ми тут, щоб висловити протест проти проведення в Анкарі – за мільйони доларів – саміту НАТО, організації, яку ми вважаємо машиною для масових вбивств, створеною для збереження глобальної гегемонії» , – цитує AP слова юнака.

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Антинатівська акція в Стамбулі
фото: @liz_cookman

Варто зазначити, що турецька влада готувалася до можливих провокацій заздалегідь. Зокрема, в Анкарі було перекрито частину доріг, обмежено проведення масових заходів, а по всій країні відбулися рейди та затримання активістів, журналістів, науковців і представників лівих організацій, що могли б бути причетні до дестабілізації ситуації перед приїздом світових лідерів. Правозахисники та опозиція розкритикували такі дії, заявивши про надмірне обмеження громадянських свобод.

Тим часом атмосфера навколо самого саміту в Анкарі залишається напруженою не лише через вуличні протести, а й через внутрішні політичні дискусії. Президент США Дональд Трамп, щойно прибувши до Туреччини, знову публічно розкритикував союзників по Альянсу. Американський лідер вкотре висловив невдоволення фінансовими внесками європейських країн та відкрито припустив можливість подальшого скорочення військового контингенту США в Європі.

Попри протести, саміт НАТО продовжує роботу за посилених заходів безпеки, тоді як турецька влада прагне продемонструвати здатність забезпечити проведення одного з наймасштабніших міжнародних форумів року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 8 липня на полях саміту НАТО, та наголосив, що налаштований на «нормальну, робочу, бойову» розмову. За словами глави держави, ключовою темою переговорів стане посилення української ППО, зокрема постачання ракет-перехоплювачів, а також розвиток антибалістичної коаліції.

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Теги: Палестина Дональд Трамп мітинг Стамбул НАТО

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