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Іран потайки відновлює розбомблені ядерні об'єкти – супутникові знімки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Іран потайки відновлює розбомблені ядерні об'єкти – супутникові знімки
Аналітики назвали дії Ірану «ймовірним порушенням умови, підписаної зі США»
фото: Getty Images

США висунули Тегерану суботній ультиматум щодо ситуації в Ормузькій протоці

Нові супутникові знімки свідчать, що Іран потайки відновлює підозрювані ядерні та ракетні об'єкти, які постраждали під час спільних бомбардувань США та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та Axios.

Що показали знімки

Візуальні дані, отримані та проаналізовані CNN спільно з Інститутом науки та міжнародної безпеки, фіксують активність на об'єктах, які раніше зазнали ударів під час спільної кампанії США та Ізраїлю. Приховане відновлення ставить під сумнів дотримання Тегераном меморандуму про взаєморозуміння, підписаного зі США наприкінці червня, за умовами якого Іран зобов'язався припинити закупівлю та розробку ядерної зброї.

На комплексі Парчин – об'єкті, який підозрюють у зберіганні вибухових матеріалів для розробки ядерної зброї, – знімки червня та липня фіксують активну ремонтну операцію. Раніше об'єкт мав потужний бетонний захист, пробитий бомбами для ураження заглиблених цілей. На нових знімках видно тимчасові накриття над воронками від ударів, які пізніше замінили на сітчасті екрани, а по периметру з'явилися бетонозмішувачі. За оцінкою аналітиків, які вивчали ці рухи техніки, «іранці мають намір загерметизувати отвори».

Іран потайки відновлює розбомблені ядерні об'єкти – супутникові знімки фото 1
фото: Maxar / Reutеrs

Активність зафіксовано і поза межами Парчина – зокрема на об'єкті «Гора Піксакс», підземній споруді, пов'язаній з передовими ядерними можливостями Ірану: біля входів до тунелів там помітно рух транспорту. Аналітики назвали це «ймовірним порушенням умови, підписаної зі США, яка вимагала від Ірану зберігати статус-кво щодо ядерної програми». Натомість інші відомі ядерні об'єкти, зокрема в Ісфахані, подібних ознак відбудови поки не демонструють.

Відновлення ракетної інфраструктури

Зусилля Ірану з відновлення військового потенціалу поширюються і на регіональну ракетну та авіаційну інфраструктуру. Нове асфальтне покриття зафіксовано на ракетній базі в Тебризі, а екскаватори активно розчищають входи до тунелів на об'єкті поблизу Керманшаха. Ремонтні роботи також помітні на авіабазі в Тебризі, де бригади засипають велику воронку. Ці наземні розвідувальні дані стали доступні лише нещодавно – після того, як уряд США послабив обмеження, які раніше змушували постачальників супутникових знімків приховувати зображення регіону.

Іран потайки відновлює розбомблені ядерні об'єкти – супутникові знімки фото 2
скрін із відео СNN

Ультиматум щодо Ормузу

Паралельно, за даними Axios, адміністрація Трампа висунула Тегерану чіткий суботній дедлайн: Іран має публічно заявити про відкриття Ормузької протоки та взяти зобов'язання негайно припинити цільові удари по комерційних суднах. Американські посадовці підтвердили в п'ятницю, що ультиматум передали Тегерану як напряму, так і через регіональних дипломатичних посередників – це стало реакцією на серію морських сутичок, які, на думку Вашингтона, порушили двосторонній меморандум, підписаний три тижні тому.

Президент Дональд Трамп раніше цього тижня заявив, що тимчасове перемир'я фактично втратило чинність після повторних іранських ударів по торгових суднах. У суботу дипломати Ірану та Оману мають зустрітися в Маскаті, щоб обговорити загострення кризи. За даними американської розвідки, всередині іранського керівництва триває боротьба щодо дотримання меморандуму: частина переговірників хоче продовжити дипломатію, тоді як прихильники жорсткої лінії активно чинять опір виконанню угоди. У Вашингтоні очікують офіційної заяви від Тегерана після завершення саміту в Маскаті й попереджають про суворі заходи у відповідь, якщо Іран відмовиться дати публічну гарантію безперешкодного проходу через протоку.

Нагадаємо, ще в лютому «Главком» писав про попередню фазу відновлення ядерних об'єктів Ірану – тоді супутникові знімки фіксували нові дахи над пошкодженими будівлями в Натанзі та Ісфахані. До слова, Іран неодноразово погрожував перекрити Ормузьку протоку для суден США та їхніх союзників, хоча щоразу відступав під тиском Вашингтона.

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Теги: ядерна зброя обмеження Дональд Трамп Вашингтон Іран Меморандум

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