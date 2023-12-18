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Новий пакет санкцій проти Росії, «Київстар» відновив доступ до SMS-повідомлень. Головне за 18 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий пакет санкцій проти Росії, «Київстар» відновив доступ до SMS-повідомлень. Головне за 18 грудня
фото з відкритих джерел

Європейський Союз ввів в дію 12-ий пакет санкції проти Росії

ЄС запровадив 12-ий пакет санкцій проти Росії, Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ, «Київстар» відновив доступ до послуги SMS-повідомлень. «Главком» склав добірку новин 18 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через «Дорогуськ–Ягодин»

Польські перевізники повернулися до блокади пункту пропуску «Дорогуськ–Ягодин», вантажівки там зараз не пропускають.

Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

Сандига працював помічником прокурора Деснянського району Києва, слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України. З 2021 року займав посаду заступника голови Донецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

ЄС запровадив 12-ий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз ввів в дію новий, 12-ий, пакет санкції проти Росії

Накладається заборона на прямий чи непрямий імпорт або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах. Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.

До санкційного списку було додано 29 організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її війні проти України. Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу Росії електронних компонентів.

«Київстар» відновив доступ до послуги SMS-повідомлень

Мобільний оператор «Київстар» відновив доступ до послуги SMS, яка була недоступна з дня здійснення хакерської атаки на мережу.

У випадку, якщо SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон або включити і виключити «авіа» режим. Крім того, можна спробувати обрати мережу в налаштуваннях телефону.

Папа Римський схвалив благословення одностатевих пар

Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Відповідний документ було опубліковано із підзаголовком «Про пастирське значення благословень». У ньому є розділ з 11 пунктів «Благословення пар у нестандартних ситуаціях та пар однієї статі».

Зазначається, що відповідну доктринальну декларацію Fiducia supplicans, видану Дикастерією доктрини віри, не можна плутати з таїнством гетеросексуального шлюбу, оскільки вчення про нього залишається для Римо-католицької церкви без змін, і благословення не означає схвалення союзу.

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Теги: санкції росія Європейський союз Київстар Папа Римський

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