Марафон був започаткований у 1981 році на честь дня народження засновника Північної Кореї Кім Ір Сена

Марафон проводився щорічно до його призупинення у 2020 році через глобальну пандемію

6 квітня Північна Корея вперше з 2019 року організувала Пхеньянський міжнародний марафон, відкривши свої кордони для іноземних бігунів після тривалого періоду ізоляції через пандемію. ​Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що близько 200 іноземних бігунів, зокрема, з Китаю та Румунії, прибули до Пхеньяна для участі в марафоні. Вони мали можливість тренуватися в місцевому готелі перед забігом.

Агенство зазначає, що забіг розпочався та завершився на стадіоні, вміщуючи близько 50 тис. глядачів. Маршрут пролягав через центральні райони Пхеньяна, проходячи повз основні пам'ятки міста, а також охоплював прилеглі сільські території. ​

Проведення марафону стало частиною щорічних святкувань дня народження Кім Ір Сена, засновника Північної Кореї та дідуся нинішнього лідера Кім Чен Ина, яке відзначається 15 квітня. ​

Марафон проводився щорічно до його призупинення у 2020 році через глобальну пандемію COVID-19.

Попри проведення марафону, столиця Північної Кореї залишається закритою для звичайного туризму. Доступ дозволено лише обмеженим групам туристів з Росії, починаючи з 2023 року.

Нагадаємо, Північна Корея отримує максимальну вигоду за військову допомогу Російській Федерації. Зокрема, північнокорейська армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років.

Нагадаємо, до Росії у січні та лютому прибули додаткові війська з Північної Кореї.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що КНДР цього року планує передати Росії ще 148 ракет KN-23. Також, за даними розвідки, КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси.