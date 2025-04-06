Північна Корея вперше за шість років організувала Пхеньянський марафон
Марафон проводився щорічно до його призупинення у 2020 році через глобальну пандемію
6 квітня Північна Корея вперше з 2019 року організувала Пхеньянський міжнародний марафон, відкривши свої кордони для іноземних бігунів після тривалого періоду ізоляції через пандемію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що близько 200 іноземних бігунів, зокрема, з Китаю та Румунії, прибули до Пхеньяна для участі в марафоні. Вони мали можливість тренуватися в місцевому готелі перед забігом.
Агенство зазначає, що забіг розпочався та завершився на стадіоні, вміщуючи близько 50 тис. глядачів. Маршрут пролягав через центральні райони Пхеньяна, проходячи повз основні пам'ятки міста, а також охоплював прилеглі сільські території.
Проведення марафону стало частиною щорічних святкувань дня народження Кім Ір Сена, засновника Північної Кореї та дідуся нинішнього лідера Кім Чен Ина, яке відзначається 15 квітня.
Марафон проводився щорічно до його призупинення у 2020 році через глобальну пандемію COVID-19.
Попри проведення марафону, столиця Північної Кореї залишається закритою для звичайного туризму. Доступ дозволено лише обмеженим групам туристів з Росії, починаючи з 2023 року.
Нагадаємо, Північна Корея отримує максимальну вигоду за військову допомогу Російській Федерації. Зокрема, північнокорейська армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років.
Нагадаємо, до Росії у січні та лютому прибули додаткові війська з Північної Кореї.
Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що КНДР цього року планує передати Росії ще 148 ракет KN-23. Також, за даними розвідки, КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси.
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