Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Північна Корея вперше за шість років організувала Пхеньянський марафон

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Північна Корея вперше за шість років організувала Пхеньянський марафон
Марафон був започаткований у 1981 році на честь дня народження засновника Північної Кореї Кім Ір Сена
фото з відкритих джерел

Марафон проводився щорічно до його призупинення у 2020 році через глобальну пандемію

6 квітня Північна Корея вперше з 2019 року організувала Пхеньянський міжнародний марафон, відкривши свої кордони для іноземних бігунів після тривалого періоду ізоляції через пандемію. ​Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що близько 200 іноземних бігунів, зокрема, з Китаю та Румунії, прибули до Пхеньяна для участі в марафоні. Вони мали можливість тренуватися в місцевому готелі перед забігом.

Агенство зазначає, що забіг розпочався та завершився на стадіоні, вміщуючи близько 50 тис. глядачів. Маршрут пролягав через центральні райони Пхеньяна, проходячи повз основні пам'ятки міста, а також охоплював прилеглі сільські території. ​

Проведення марафону стало частиною щорічних святкувань дня народження Кім Ір Сена, засновника Північної Кореї та дідуся нинішнього лідера Кім Чен Ина, яке відзначається 15 квітня. ​

Марафон проводився щорічно до його призупинення у 2020 році через глобальну пандемію COVID-19.

Попри проведення марафону, столиця Північної Кореї залишається закритою для звичайного туризму. Доступ дозволено лише обмеженим групам туристів з Росії, починаючи з 2023 року.

Нагадаємо, Північна Корея отримує максимальну вигоду за військову допомогу Російській Федерації. Зокрема, північнокорейська армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років.

Нагадаємо, до Росії у січні та лютому прибули додаткові війська з Північної Кореї

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що КНДР цього року планує передати Росії ще 148 ракет KN-23. Також, за даними розвідки, КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси.

Читайте також:

Теги: марафон Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сама Ядерная наразі ніяк не коментує гучний скандал
Їздила на метро під час марафону. Російська бігунка погоріла на феєричному шахрайстві
11 березня, 12:34
Кім Чен Ин наголосив на важливості перетворення військово-морського флоту Північної Кореї «в елітну силу, оснащену ядерною зброєю»
Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна
8 березня, 20:59
Один з військових Північної Кореї, якого ЗСУ взяли в полон на Курщині
Україна та Південна Корея обговорюють репатріацію північнокорейських військових
17 березня, 15:12
САУ М1978 «Коксан» є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою армії Північної Кореї
Сили оборони уразили одразу три рідкісні північнокорейські установки на Курщині (відео)
19 березня, 04:10
Пхеньян різко засудив удари США по Ємену
Кім Чен Ин раптово звинуватив Трампа у порушенні міжнародного права: деталі
18 березня, 08:46
Шойгу планує зустрітись з вищим керівництвом КНДР
Шойгу поїхав просити підмогу в Північної Кореї
21 березня, 06:42
Полонений військовий КНДР
Як український спецназівець змусив здатися в полон солдата КНДР: деталі від Newsweek
23 березня, 18:57
Пхеньян вдався до відправки у РФ додаткових військ на тлі великих втрат
КНДР додатково відправила до Росії кілька тисяч військових – Південна Корея
27 березня, 08:26
2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари
Чому нові мита від США не поширюються на РФ? Відповідь Білого дому
3 квiтня, 06:19

Соціум

Північна Корея вперше за шість років організувала Пхеньянський марафон
Північна Корея вперше за шість років організувала Пхеньянський марафон
​У будівлі канадського парламенту забарикадувався чоловік: поліція веде переговори
​У будівлі канадського парламенту забарикадувався чоловік: поліція веде переговори
65-річного британського депутата заарештовано за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх
65-річного британського депутата заарештовано за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх
США та Європу охопили протести проти Трампа
США та Європу охопили протести проти Трампа
Путін одночасно говорить про мир і готує новий наступ – NBC News
Путін одночасно говорить про мир і готує новий наступ – NBC News
Росія використала для диверсій у Європі секс-іграшки, косметику та українця
Росія використала для диверсій у Європі секс-іграшки, косметику та українця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 квітня 2025
17K
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
17K
Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось
8095
Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу
7928
Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 04:59
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua