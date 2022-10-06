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Назад у СРСР: у РФ пропагандисти вигнали дітей на площу з плакатами «за Путіна» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Назад у СРСР: у РФ пропагандисти вигнали дітей на площу з плакатами «за Путіна» 
Замість уроків російські діти вихваляють господаря Кремля
фото з соцмереж

Школярів примусили вітати диктатора з днем народження 

У країні-терористці РФ сьогодні, 6 жовтня, учнів петербурзьких коледжів зігнали на Палацову площу для запису привітання для кремлівського диктатора Володимира Путіна, якому застра виповниться 70 років. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Підлітків змусили кричати «З днем народження», «Росія» і вишикуватися в літери слова, яке вони не могли дізнатися, перебуваючи в загальному строю: імовірно, йшлося про слово «президент». Акцію знімали з дрона.  

Також школярам роздавали плакати з поздоровленнями на адресу Путіна, на плакатах його називали «захисником народу».

Як відомо, подібні «акції» полюбляли проводити у СРСР, де діти були частиною пропагандистської машини.  

Нагадаємо, завтра, 7 жовтня, російському диктатору Володимиру Путіну виповниться 70 років. Прессекретар Дмитро Пєсков розкрив плани загарбника зі святкування дня народження.

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Теги: росія машини Telegram президент

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Соціум

Назад у СРСР: у РФ пропагандисти вигнали дітей на площу з плакатами «за Путіна» 
Назад у СРСР: у РФ пропагандисти вигнали дітей на площу з плакатами «за Путіна» 
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