Нажахані жителі Бєлгородської області тікають із прикордонних територій (перехоплення)

Люди масово виїжджають із Грайворона та інших міст

Жителі Бєлгородської області, де триває спільний рейд легіону «Свобода России», «Російського добровольчого корпусу» і «Сибірського батальйону», намагаються виїхати із прикордонних територій. Це обговорювали цивільні жителі області, розмову яких перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Якщо буде взагалі неможливо, будемо в Бєлгород. Кажуть, люди виїжджають масово, хто може... Ну, хто багатший, напевно, кому є куди їхати... Їдуть люди», – каже росіянка.

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Вона також переповіла співрозмовнику чутки про евакуацію Грайворона у Ракитне й те, що до Грайворона росіяни нагнали своєї техніки.

«Так вони всюди пруться, Саша. Тут страх, що у нас робиться», – каже росіянка.

Крім того, жителі Бєлгородщини очікують посилення мобілізації. «Ну може трохи наберуть людей, щоб допомогти вам закінчити це все. Саша, а що ж робить? Глянь, то 200-ті, то 300-ті. А кому воювати? Може, візьмуть там, хто у Чечні був», – каже росіянка.

Нагадаємо, що 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.

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Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.