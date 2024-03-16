Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нажахані жителі Бєлгородської області тікають із прикордонних територій (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нажахані жителі Бєлгородської області тікають із прикордонних територій (перехоплення)
У Бєлгороді 16 березня чутно вибухи
фото з відкритих джерел

Люди масово виїжджають із Грайворона та інших міст

Жителі Бєлгородської області, де триває спільний рейд легіону «Свобода России», «Російського добровольчого корпусу» і «Сибірського батальйону», намагаються виїхати із прикордонних територій. Це обговорювали цивільні жителі області, розмову яких перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Якщо буде взагалі неможливо, будемо в Бєлгород. Кажуть, люди виїжджають масово, хто може... Ну, хто багатший, напевно, кому є куди їхати... Їдуть люди», – каже росіянка.

Вона також переповіла співрозмовнику чутки про евакуацію Грайворона у Ракитне й те, що до Грайворона росіяни нагнали своєї техніки.

«Так вони всюди пруться, Саша. Тут страх, що у нас робиться», – каже росіянка.

Крім того, жителі Бєлгородщини очікують посилення мобілізації. «Ну може трохи наберуть людей, щоб допомогти вам закінчити це все. Саша, а що ж робить? Глянь, то 200-ті, то 300-ті. А кому воювати? Може, візьмуть там, хто у Чечні був», – каже росіянка.

Нагадаємо, що 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.

Читайте також:

Теги: росіяни перехоплення Свобода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулого року в Росії з'явилося понад пів мільйона чоловіків із інвалідністю
Розвідка Британії зафіксувала стрімку тенденцію серед російських чоловіків
Сьогодні, 12:20
Мешканці Бєлгородщини бояться йти на «вибори» і голосувати, коли «кожного дня гинуть люди»
На Бєлгородщині росіяни під обстрілами неохоче голосують за Путіна: перехоплення розвідки
Сьогодні, 16:35
Росіяни псують бюлетені, вписуючи туди Буданова
У Росії на виборах президента голосують за Буданова – розвідка
Сьогодні, 16:59

Соціум

Компанія Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США – Reuters
Компанія Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США – Reuters
Нажахані жителі Бєлгородської області тікають із прикордонних територій (перехоплення)
Нажахані жителі Бєлгородської області тікають із прикордонних територій (перехоплення)
Російські добровольці звернулися до Путіна і назвали умову для переговорів
Російські добровольці звернулися до Путіна і назвали умову для переговорів
Що чекає на Росію під час нової каденції Путіна: п’ять сценаріїв від Politico
Що чекає на Росію під час нової каденції Путіна: п’ять сценаріїв від Politico
На Бєлгородщині росіяни під обстрілами неохоче голосують за Путіна: перехоплення розвідки
На Бєлгородщині росіяни під обстрілами неохоче голосують за Путіна: перехоплення розвідки
Російські добровольці анонсували масований удар по Бєлгороду
Російські добровольці анонсували масований удар по Бєлгороду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
12K
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
11K
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
4171
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
3974
«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч
3126
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі

Новини

«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Сьогодні, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Сьогодні, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua