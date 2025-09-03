Головна Світ Соціум
Названо найнещасніше покоління у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Молодь часто почуває себе нещасною
Психічне здоров'я зумерів виявилось під загрозою

Вчені зі США та Великої Британії дійшли висновку, що люди у віці від 18 до 24 років, яких відносять до покоління Z (зумери), є найнещасливішою віковою групою у 46 країнах світу. Це відкриття суперечить попереднім дослідженням, які стверджували, що рівень щастя різко знижується в середньому віці, близько 40 років. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Telegraaf, результати отримані в рамках спільного дослідження Дартмутського коледжу (США) та Університетського коледжу Лондона.

Хоча вчені не змогли назвати конкретну причину зниження рівня щастя серед зумерів, вони відзначили низку проблем, що стосуються цього покоління. Багато представників покоління Z часто пропускають навчання та рано залишають роботу, посилаючись на проблеми з психічним здоров'ям. Згідно з дослідженням, 48% зумерів мають ризик розвитку таких проблем.

Дослідження також показало, що найщасливішими почуваються люди у віці від 45 до 70 років. Їхнє психічне здоров'я, за словами вчених, значно краще, ніж у молоді.

До слова, покоління Z, відоме як «зумери», кардинально змінює традиційну корпоративну культуру, відмовляючись від звичних уявлень про успіх. Замість того, щоб жертвувати особистим життям заради кар'єрного зростання, вони прагнуть знайти баланс між саморозвитком та фінансовою стабільністю.

До слова, новий незвичайний тренд набирає популярності на американському ринку праці: молоді люди, що належать до покоління Z, приходять на співбесіди у супроводі своїх батьків. 

Раніше стало відомо, що покоління зумерів повертає популярність компактним цифровим камерам, відомим як «мильниці». За перше півріччя 2025 року в США було продано понад мільйон таких пристроїв, що є найвищим показником за останні чотири роки. Попит зростає як на нові, так і на старі, вживані моделі, які продаються приблизно за $100.

