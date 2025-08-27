Головна Скотч Життя
Відкриття, що переписує історію: у Туреччині знайдено вулицю, якій 9750 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Виявлено простір, що нагадує вулицю: ранні ознаки соціальної складності
фото: DHA

Відкриття дає підстави вважати, що соціальні структури та елементи урбанізму могли виникнути набагато раніше, ніж вважалося

Археологи виявили в Туреччині одну з найстаріших вулиць, вік якої сягає 9750 років. Це відкриття змінює уявлення про ранні неолітичні поселення. Знахідку було зроблено під час розкопок на археологічній ділянці, що розташована в провінції Караман. Про це пише «Главком» із посиланням на Arkeonews.

Експедиція, яку очолює доцент Аднан Бейсал з Університету Анкари, виявила ретельно спланований прохід між будинками, що, на думку вчених, є справжньою вулицею. На відміну від знаменитого об'єкта Чаталхьоюк, де будинки були щільно притиснуті один до одного, а доступ здійснювався через дахи, на цьому місці між будівлями були проміжки. Це свідчить про наявність організованої комунальної зони.

Відкриття дає підстави вважати, що соціальні структури та елементи урбанізму могли виникнути набагато раніше, ніж вважалося. Вчені сподіваються, що подальші розкопки допоможуть дізнатися більше про повсякденне життя неолітичних людей.

Нагадаємо, у Туреччині археологи, які проводять розкопки на кургані Арслантепе, виявили два вкрай рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений у приблизно 7 тис. років.

До слова, археологи з Управління старожитностей Ізраїлю виявили рідкісну золоту монету, якій близько 2200 років. Знахідка була зроблена під час розкопок у Єрусалимі. Особливу цінність монеті надає зображення на ній: на одній стороні – цариця елліністичного Єгипту Береніка II, дружина царя Птолемея III, а на іншій – її чоловік. 

