Відкриття, що переписує історію: у Туреччині знайдено вулицю, якій 9750 років

Археологи виявили в Туреччині одну з найстаріших вулиць, вік якої сягає 9750 років. Це відкриття змінює уявлення про ранні неолітичні поселення. Знахідку було зроблено під час розкопок на археологічній ділянці, що розташована в провінції Караман. Про це пише «Главком» із посиланням на Arkeonews.

Експедиція, яку очолює доцент Аднан Бейсал з Університету Анкари, виявила ретельно спланований прохід між будинками, що, на думку вчених, є справжньою вулицею. На відміну від знаменитого об'єкта Чаталхьоюк, де будинки були щільно притиснуті один до одного, а доступ здійснювався через дахи, на цьому місці між будівлями були проміжки. Це свідчить про наявність організованої комунальної зони.

Відкриття дає підстави вважати, що соціальні структури та елементи урбанізму могли виникнути набагато раніше, ніж вважалося. Вчені сподіваються, що подальші розкопки допоможуть дізнатися більше про повсякденне життя неолітичних людей.

