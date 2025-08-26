Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туристи знову обирають «старий» формат відпочинку – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Туристи знову обирають «старий» формат відпочинку – Financial Times
Туристи стали більше звертатись до турагенцій
фото із відкритих джерел

Туристи шукають безпеки і тому «пакети» для відпочинку знову стали популярними у світі

У світі несподівано зріс попит на пакетні тури, які ще десять років тому вважалися застарілим форматом. Нестабільність, загрози війн, лісові пожежі та масові страйки спонукають туристів шукати більш надійний захист від ризиків. Як пише «Главком», про повідомляє Financial Times з посиланням на дані Barclays.

Згідно з дослідженням, витрати британських мандрівників через турагентства стабільно зростають з 2021 року. Зокрема, у травні обсяги бронювань через турагентства збільшились на 11%, тоді як бронювання авіаквитків – лише на 3,5%.

Чому туристи обирають старі-нові пакети?

Головна причина – почуття безпеки та гарантії. У світі, де все частіше трапляються природні катастрофи (лісові пожежі в Греції та Туреччині), страйки персоналу авіакомпаній та геополітичні конфлікти, пакетні тури пропонують захист. Вони підпадають під дію Директиви ЄС про пакетні тури, яка дозволяє туристам скасувати поїздку за певних обставин і гарантує повернення коштів у разі неплатоспроможності туроператора. Це особливо актуально для тих, хто вже стикався з незручностями, викликаними скасуванням рейсів та зміною планів.

Попри те, що пакетні тури, які стали популярними у 1960-х роках, здавалися приреченими на зникнення після появи інтернету, сьогодні вони переживають відродження.

Туроператори адаптуються до вимог часу:

Гнучкість. Нові компанії пропонують «динамічні пакети», де клієнти можуть самі комбінувати рейси та готелі, зберігаючи при цьому гарантії пакетного туру.

Доступність. Туроператори залучають молодих мандрівників, які раніше були прихильниками самостійних подорожей, пропонуючи доступні ціни та сучасні напрямки.

За даними консалтингової компанії OC&C, ринок пакетних турів у Великій Британії, Ірландії та Німеччині до 2028 року зросте до 67 млрд фунтів стерлінгів (близько $90 млрд). Це підтверджує, що оновлений формат пакетних турів успішно адаптувався до сучасних реалій і продовжує процвітати.

До слова, цього року італійські платні пляжі стикаються з несподіваною проблемою – високі ціни відлякують туристів. За оренду двох шезлонгів та парасольки для родини з чотирьох осіб доводиться платити понад 100 євро на день, що призвело до різкого падіння відвідуваності. 

Читайте також:

Теги: пляжі відпочинок туризм відпустка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС
Троє загиблих на пляжі: поліція Одещини підтвердила трагедію
10 серпня, 13:40
Незабаром Барселона ризикує втратити свої відомі пляжі
Пляжі по всьому світу під загрозою зникнення – Financial Times
7 серпня, 07:39
Венс взяв свою сім'ю на прогулянку на човні в Огайо з нагоди свого 41-го дня народження
Військові інженери «підняли» річку заради прогулянки Венса на човні
8 серпня, 06:43
Лукашенко поскаржився на тарганів
Лукашенко знайшов несподіваних винуватців відтоку туристів із Білорусі
18 серпня, 17:48
Туриска не знала про одне правило і потрапила у неприємності у Японії
Штраф за морозиво. Американська туристка оскандалилась у Японії
19 серпня, 11:19
Між Чарльзом та його матір'ю є суттєві відмінності
Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II
22 серпня, 12:22
На місці майбутнього озера вже ведуться підготовчі роботи
Гігантське озеро та АЕС. Польща готує новий магніт для туристів
21 серпня, 16:01
Монумент Незалежності – тріумфальна колона в Києві, присвячена незалежності України
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
24 серпня, 08:10
Туризм в Києві починає відновлюватись
Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року
22 серпня, 22:12

Соціум

Росія масово вербує жінок у ПАР на завод з виробництва дронів. Уряд відреагував
Росія масово вербує жінок у ПАР на завод з виробництва дронів. Уряд відреагував
Без дзвінків та телефонів. Туреччина представила нові правила для шкіл
Без дзвінків та телефонів. Туреччина представила нові правила для шкіл
Туристи знову обирають «старий» формат відпочинку – Financial Times
Туристи знову обирають «старий» формат відпочинку – Financial Times
Причина катастрофи літака Air India: адвокат висунув неочікувану версію
Причина катастрофи літака Air India: адвокат висунув неочікувану версію
Нетаньягу назвав удар Ізраїлю по лікарні в Газі «трагічною помилкою»
Нетаньягу назвав удар Ізраїлю по лікарні в Газі «трагічною помилкою»
Росія може вийти з Європейської конвенції проти катувань
Росія може вийти з Європейської конвенції проти катувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
15K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
12K
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4810
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4439
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua