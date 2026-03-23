Нідерланди анонсували інтеграцію дронів у всі бойові підрозділи: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Країна може стати першою в НАТО з повною інтеграцією безпілотників
Армію перебудують під нові реалії війни після досвіду України

Нідерланди планують системно впровадити безпілотні технології та засоби протидії дронам у всіх бойових підрозділах армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання NL Times.

Як зазначається, збройні сили країни розпочнуть набір від 1 тис. до 1,2 тис. військовослужбовців із квітня для формування нових підрозділів, які спеціалізуватимуться на використанні дронів і протидії їм.

Ці підрозділи інтегрують у всі бойові частини, що означає масштабну структурну зміну в організації армії. Начальник штабу оборони ЗС Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм наголосив, що роль дронів у сучасній війні суттєво зросла. «Це інша взаємодія. Ми повинні постійно модернізувати та адаптувати системи», – зазначив він.

За його словами, Нідерланди можуть стати першою країною НАТО, яка впроваджує настільки комплексний підхід до інтеграції безпілотників та засобів протидії їм.

Рішення ухвалене з урахуванням досвіду сучасних конфліктів, зокрема війни в Україні та подій на Близькому Сході, де безпілотники відіграють дедалі важливішу роль.

Окрему увагу приділятимуть співпраці з виробниками, оскільки швидкий розвиток технологій вимагає постійного оновлення обладнання та тактик його застосування.

Ініціатива є частиною ширшої стратегії країн НАТО щодо посилення обороноздатності. Зокрема, на саміті в Гаазі союзники погодилися суттєво збільшити оборонні витрати. Довгострокова мета: довести їх до 5% ВВП, що для Нідерландів становить близько €50 млрд.

До слова, Німеччина продовжує системно підтримувати український сектор безпілотних систем. У межах масштабного проєкту нарощування виробництва дронів для Збройних Сил України, підрозділи Національної гвардії України отримають 15 тис. новітніх перехоплювачів моделі Strila. 

Путін визнав, що довів економіку Росії до кризового стану
Міноборони пояснило, за якої умови Росія піде на мир
Франція передала суду танкер тіньового флоту Росії: деталі
Чи справді Іран збив американський винищувач? Військове командування США зробило заяву
Помер колишній прем'єр-міністр Франції Ліонель Жоспен
