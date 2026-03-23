Нідерланди анонсували інтеграцію дронів у всі бойові підрозділи: причина

Країна може стати першою в НАТО з повною інтеграцією безпілотників

Армію перебудують під нові реалії війни після досвіду України

Нідерланди планують системно впровадити безпілотні технології та засоби протидії дронам у всіх бойових підрозділах армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання NL Times.

Як зазначається, збройні сили країни розпочнуть набір від 1 тис. до 1,2 тис. військовослужбовців із квітня для формування нових підрозділів, які спеціалізуватимуться на використанні дронів і протидії їм.

Ці підрозділи інтегрують у всі бойові частини, що означає масштабну структурну зміну в організації армії. Начальник штабу оборони ЗС Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм наголосив, що роль дронів у сучасній війні суттєво зросла. «Це інша взаємодія. Ми повинні постійно модернізувати та адаптувати системи», – зазначив він.

За його словами, Нідерланди можуть стати першою країною НАТО, яка впроваджує настільки комплексний підхід до інтеграції безпілотників та засобів протидії їм.

Рішення ухвалене з урахуванням досвіду сучасних конфліктів, зокрема війни в Україні та подій на Близькому Сході, де безпілотники відіграють дедалі важливішу роль.

Окрему увагу приділятимуть співпраці з виробниками, оскільки швидкий розвиток технологій вимагає постійного оновлення обладнання та тактик його застосування.

Ініціатива є частиною ширшої стратегії країн НАТО щодо посилення обороноздатності. Зокрема, на саміті в Гаазі союзники погодилися суттєво збільшити оборонні витрати. Довгострокова мета: довести їх до 5% ВВП, що для Нідерландів становить близько €50 млрд.

До слова, Німеччина продовжує системно підтримувати український сектор безпілотних систем. У межах масштабного проєкту нарощування виробництва дронів для Збройних Сил України, підрозділи Національної гвардії України отримають 15 тис. новітніх перехоплювачів моделі Strila.