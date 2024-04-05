В яких містах Чехії українцям можна вигідно придбати житло: поради експертів

У певних містах Чехії помешкання дешевшають, а от у столиці ситуація із квартирами залишається напруженою

Майже половина Чеської Республіки відчула завершення здешевлення квартир наприкінці минулого року. Приблизно у кожному другому районі ціни були вищими, ніж рік тому. Це випливає з даних консалтингової компанії Deloitte. Експерти не чекають на подальші знижки, але все ж деякі варіанти з купівлі житла можна ще знайти, пише 420on.cz

«Четвертий квартал минулого року відзначився поворотним моментом. Після чотирьох кварталів, коли ціни на квартири в Чехії падали, настало їхнє зростання. Нинішня ситуація показує, що тенденція до зниження, яка була викликана понад рік тому високою інфляцією та зростанням цін на енергоносії, підвищенням відсоткових ставок та цін на будівельні роботи, закінчилася», – каже Петро Гана, який очолює відділ нерухомості та будівництва компанії Deloitte.

Найбільше ціни впали у річному вимірі в Тахівському районі, де наприкінці минулого року квартири коштували приблизно на 27% менше. У районах Єсенік, Страконіце та Брунтал також зафіксовано зниження більш ніж на 20%.

Однак у невеликих районах спостерігаються більші коливання цін через обмежену кількість угод. З населених пунктів, що включають регіональні міста, найбільше квартири подешевшали у Празі 2 та Ліберці. В обох випадках приблизно на 16%.

З іншого боку, квартири стали дорожчими у Пардубиці та районі Прага 3, де ціни зросли на 12%. Минулого року найбільше зростання цін було зафіксовано у Находському районі – 14%.

Deloitte збирає інформацію в рамках свого дослідження Real Index, використовуючи дані кадастрових служб, тому компанія знає реальні ціни, за якими було продано нерухомість за певний період. Однак на статистику можуть вплинути попередні продажі нових квартир, які реєструються в кадастрі тільки після того, як забудовники завершують їх будівництво. Загалом фірма відстежує 86 земельних одиниць. До стандартних районів вона додає десять празьких районів. За останній рік ціни впали в 46 з них, а в 40 зниження цін або не відбулося, або було зведено нанівець відновленням ринку наприкінці року.

Ціна квартир у Празі

Найдорожчим місцем для купівлі житла традиційно залишається Прага. У всіх десяти досліджених районах вартість квартир перевищує 100 тис. чеських крон за квадратний метр. Середня ціна у всій столиці становила 121 700 крон за квадратний метр (4805 євро). Типова 70-метрова квартира коштувала покупцю 8,5 млн крон (320,9 тис. євро), що приблизно на 4% більше у порівнянні з минулим роком. Однак саме в Празі на статистику найбільше впливають згадані вище продажі новобудов останніх років. Найдешевшу квартиру можна було знайти в районі Соколів, де 70-метровий об'єкт коштував близько 1,5 млн крон.

На думку експертів, зниження цін на нерухомість, яке Чехія пережила за останні два роки, повернеться не одразу. У тому числі й тому, що попит, що росте, не супроводжується слабкою пропозицією. «Існує довгостроковий дефіцит квартир. Якщо не станеться нічого радикального, доступність житла залишиться на тому ж рівні, що й сьогодні», – сказав в інтерв'ю Právo Давид Крайни, власник мережі агентств нерухомості RE/MAX.

До слова, зміни до програми підтримки українців із тимчасовим захистом у Чехії набудуть чинності з 1 вересня 2024 року. Із безкоштовного житла повинні будуть виїхати біженці, якщо вони вичерпали термін 90 днів. Про це пише proukrainu.blesk.cz.