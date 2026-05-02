Нова скульптура Бенксі на вулицях Лондона: влада відреагувала

Місто не прибере роботу і вже взяло її під захист

У центрі Лондона з’явилася нова робота загадкового вуличного художника Бенксі – скульптура чоловіка, якого «засліплює» прапор. Лондонська влада вже відреагувала і заявила, що не демонтуватиме роботу, пише «Главком».

«Ми вітаємо нову скульптуру Бенксі, яка є яскравим доповненням до мистецької сцени міста», – повідомили у міській раді Вестмінстера.

Там також додали, що скульптуру вже почали охороняти, але вона залишиться доступною для всіх.

Скульптура зображує чоловіка в костюмі, який ніби сходить із постаменту. Його обличчя закриває прапор, що створює ефект «засліплення». Одна нога фігури вже зависла над краєм, ніби він ось-ось зробить крок у реальний світ.

Як відомо, довгі роки справжнє ім'я знаменитого художника Бенксі залишалося таємницею. Тепер же його особистість, імовірно, була розкрита.

Так, за даними журналістів, у ході розслідування з'ясувалося, що під псевдонімом «Бенксі» може ховатися художник Робін Ганнінгем. За словами журналістів, він є уродженцем британського Брістоля, де в 1990-х роках почалася його кар'єра.