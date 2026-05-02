Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нова скульптура Бенксі на вулицях Лондона: влада відреагувала

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Таємнича інсталяція Бенксі з’явилася в серці Лондона
фото: Reuters

Місто не прибере роботу і вже взяло її під захист

У центрі Лондона з’явилася нова робота загадкового вуличного художника Бенксі – скульптура чоловіка, якого «засліплює» прапор. Лондонська влада вже відреагувала і заявила, що не демонтуватиме роботу, пише «Главком».

«Ми вітаємо нову скульптуру Бенксі, яка є яскравим доповненням до мистецької сцени міста», – повідомили у міській раді Вестмінстера.

Там також додали, що скульптуру вже почали охороняти, але вона залишиться доступною для всіх.

Як повідомлялось, у центрі Лондона з’явилася нова робота британського вуличного художника Бенксі – велика скульптура чоловіка з прапором, яка одразу привернула увагу містян. 

Скульптура зображує чоловіка в костюмі, який ніби сходить із постаменту. Його обличчя закриває прапор, що створює ефект «засліплення». Одна нога фігури вже зависла над краєм, ніби він ось-ось зробить крок у реальний світ.

Як відомо, довгі роки справжнє ім'я знаменитого художника Бенксі залишалося таємницею. Тепер же його особистість, імовірно, була розкрита. 

Так, за даними журналістів, у ході розслідування з'ясувалося, що під псевдонімом «Бенксі» може ховатися художник Робін Ганнінгем. За словами журналістів, він є уродженцем британського Брістоля, де в 1990-х роках почалася його кар'єра.

Теги: Велика Британія Лондон Бенксі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Нова скульптура Бенксі на вулицях Лондона: влада відреагувала
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua