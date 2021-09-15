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    Нова Зеландія може зникнути з карт

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    У Новій Зеландії хочуть змінити назву - Нова Зеландія може зникнути з карт
    У Новій Зеландії хочуть змінити назву
    Фото з відкритих джерел

    Маорі вимагають, щоб Нову Зеландію стали називати їхньою рідною мовою – «Аотеароа»

    Корінні жителі Нова Зеландія вимагають перейменувати країну на тяжковимовне «Аотеароа», як вони називають її самі. Про це повідомляє RNZ.

    Для цього лідери партії маорі в парламенті Равірі Вайтіті і Деббі Нгарева-Пакер почали збір підписів під відповідною петицією.

    У своєму документі вони також вимагають використовувати мову корінного населення те рео і для всіх новозеландських населених пунктів.

    «Давно час повернути те рео маорі на його законне місце і зробити першою і офіційною мовою цієї країни. Ми – полінезійська країна, ми – Аотеароа», – заявив Вайтіті.

    Він домагається, щоб перейменування почалося до 2026 року.

    За словами Нгарева-Пакер, через колонізацію Нової Зеландії англійцями вільне володіння маорі їхньою рідною мовою знизилося з 90% в 1910 році до 26% в 1950 році.

    «Всього за 40 років колонізаторам вдалося успішно позбавити нас нашої мови, і наслідки ми відчуваємо і сьогодні», – говорить політик.

    Коментуючи цю ініціативу, прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн не стала обіцяти свою підтримку, але нагадала, що для найменувань топонімів можуть використовуватися як англійська, так і те рео, оскільки мова маорі є однією з офіційних у країні.

    Нагадаємо, що раніше цього року Вайтіті двічі заборонили виступати у новозеландському парламенті через відмову надіти краватку – обов'язковий атрибут для депутатів-чоловіків у залі Палати представників.

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    Теги: мова партії Нова Зеландія населення
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    Нова Зеландія може зникнути з карт