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    Розстріл у мечетях Нової Зеландії: прем'єр хоче позбавити нападника слави

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    Прагнення нападника привернути до себе увагу було продемонстровано в його маніфесті, а також тим фактом, що він вів відеотрансляцію нападу - Розстріл у мечетях Нової Зеландії: прем'єр хоче позбавити нападника слави
    Прагнення нападника привернути до себе увагу було продемонстровано в його маніфесті, а також тим фактом, що він вів відеотрансляцію нападу

    «Вимовляйте імена загиблих, а не ім'я людини, яка забрала їхні життя», - прем'єр

    Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що зробить все від неї залежне, аби позбавити обвинуваченого в нападі на мечеті тієї популярності, до якої він очевидно прагне. Про це повідомляє АР.

    «Я згодна з тим, що ми безумовно повинні усвідомити, що відбувається і зробити все можливе, щоб запобігти популярності цієї людини, якої він так прагне», - сказала журналістам прем'єр-міністр.

    Вона також запевнила, що ніколи не вимовить ім'я підозрюваного, який вирішив звільнити свого адвоката і захищати себе в суді самостійно.

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    «Я благаю вас: вимовляйте імена загиблих, а не ім'я людини, яка забрала їхні життя. Ймовірно, він домагався поганої слави, але ми в Новій Зеландії не скажемо ні слова, не вимовимо навіть його імені», - заявила прем'єр.

    Прагнення нападника привернути до себе увагу було добре продемонстровано в його маніфесті, а також тим фактом, що він вів відеотрансляцію нападу.

    Компанія Facebook видалила 1,5 мільйона версій відео протягом перших 24 годин з моменту нападу, однак Ардерн висловила розчарування тим, що записи було знайдено в мережі і чотири дні потому.

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України засудило теракт у Новій Зеландії, який стався 15 березня.

    Як відомо, стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні. За останніми даними, у Новій Зеландії кількість загиблих під час теракту досягла 50 осіб. Постраждали близько 48 людей. 

    Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

    Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

    Адвокат Річард Пітерс, якого в суботу було призначено представляти Тарранта в суді, був звільнений підозрюваним у той же день. Слухання в суді призначено на 5 квітня, в даний момент підозрюваний утримується в ізоляції у в'язниці Крайстчерча.

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