Нові сутички в Секторі Гази: один загиблий і 86 поранених

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Загальна кількість загиблих з кінця березня перевищила 120 осіб

Кількість загиблих палестинців у сутичках з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Гази продовжує зростати. Внаслідок нових зіткнень у п'ятницю, 25 травня, загинув один палестинець. Як повідомили в органах охорони здоров'я у Газі, чоловік помер від вогнепальних поранень.

Крім того, внаслідок сутичок у п'ятницю поранення отримали 86 людей. Більшість з них постраждали через сльозогінний газ, але деякі отримали вогнепальні поранення.

Ізраїльські військові стверджують, що близько 1600 палестинців кидали в солдатів каміння та намагалися зруйнувати огорожу на кордоні. Крім того, вони підпалювали шини та кинули у бік солдатів вибуховий пристрій. Також відбулись зіткнення невеликих груп палестинців із ізраїльськими солдатами на Західному березі річки Йордан.

Лідери радикального угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, відвідали табір протестувальників неподалік від кордону з Ізраїлем і заявили про наміри продовжувати щотижневі мітинги, повідомляє агенція AP. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинула вже 121 людина, нагадує агенція dpa.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь. Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.

Пізніше Палестина відкликала своїх послів з чотирьох європейських країн, пояснивши своє рішення бажанням провести консультації зі своїми дипломатами у цих країнах з питання прихильності Австрії, Румунії, Чехії та Угорщини позиціям Євросоюзу, більшість країн якого дотримуються міжнародного права і резолюцій ООН щодо палестинського питання.

Читайте в інтерв’ю «Главкома» з послом Палестини в Україні: Посол Мохаммад аль-Асаад: Незалежна Палестина не може бути без столиці у Єрусалимі

Джерело: Deutsche Welle