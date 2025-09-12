Головна Світ Соціум
Відпочинок в Іспанії восени більше не бюджетний: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Відпочинок в Іспанії восени більше не бюджетний: причина
Іспанія стає все більш дорожчою для туристів
Туризм в Іспанії досягає нових вершин, і міжсезоння може бути вже не таким вигідним, як раніше

У 2025 році Іспанія зіткнулася з рекордною кількістю туристів з інших країн, що може вплинути на відпочинок у донедавна низький сезон. Річ у тім, що піковий туристичний сезон в Іспанії може розтягнутися з літа на осінь. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

В Іспанії за сім місяців 2025 року було зареєстровано 55,5 млн приїздів іноземних туристів. Тільки в липні країна прийняла 11 млн туристів, що є найвищим місячним показником в її історії. 

Мандрівникам, які сподіваються на тихий і недорогий вересневий відпочинок під іспанським сонцем, слід готуватися переглянути свої плани, оскільки вересень більше не є низьким сезоном.

На тлі туристичного сплеску кардинально змінилися звички подорожувати в Іспанії. Менше 40% іспанських мандрівників вирушили у відпустку в серпні, традиційному місяці відпусток.

Натомість, за даними Національної обсерваторії виїзного туризму Іспанії (ObservaTUR), приблизно кожен шостий іспанець планує поїхати у відпустку у вересні цього року. Міжнародні мандрівники роблять те саме, тому пляжі, бари та курорти залишаються завантаженими ще довго після серпня.

Ціни на готелі та апартаменти на Канарських островах, які є так званим барометром іспанського туризму, зросли на 5,3% між вереснем 2023 та 2024 роками. За даними INE, зараз вони приблизно на 25% вищі, ніж у 2019 році.

У вересні минулого року середня вартість ночівлі в Іспанії становила 132 євро, що на 21% більше, ніж у 2023 році. Відвідувачі не тільки прибувають у рекордній кількості, але й витрачають чималі суми під час перебування в країні.

Середній міжнародний турист витрачає близько 1490 євро, або близько 210 євро на день, на поїздки тривалістю один тиждень. Загалом іноземні відвідувачі витратили майже 16,5 мільярда євро в липні цього року.

До слова, авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування майже 40 маршрутів до Іспанії, що пов'язано з конфліктом навколо аеропортових зборів. Бюджетний перевізник звинувачує іспанського аеропортового оператора Aena у стягненні «надмірних зборів».

Теги: пляжі відпочинок туризм Іспанія

