Оголошені переможці премії Apple Music Award
Apple Music Award назвала головного музиканта року
Підбито підсумки третьої щорічної музичної премії Apple Music Awards. Про це повідомляється на сайті компанії Apple.
Головним музикантом року, за версією IT-корпорації, став The Weeknd (Ейбел Макконен Тесфайє). Зазначається, що його альбом After Hours побив рекорд за кількістю попередніх завантажень на Apple Music, а трек Blinding Lights, що ввійшов до нього, увійшов до 20-ки найпопулярніших пісень усіх часів за версією сервісу Shazam.
«Я так вдячний за цю величезну честь і хочу подякувати Apple за підтримку не тільки моєї роботи, а й за чудову музику нових виконавців, для яких важливо, щоб їх знаходили і просували», – прокоментував свою перемогу артист.
Головним проривом року визнали Олівію Родріго. Вона ж стала лідером у номінаціях «Найкращий альбом» та «Найкраща пісня». Йдеться про реліз SOUR та трек drivers license.
Мультинструменталістка H.E.R. була відзначена у категорії «Кращий автор».
Раніше повідомлялося, що Apple можуть залучити до перепису населення.