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    Оголошені переможці премії Apple Music Award

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    Премія Apple Music Award оголосила The Weeknd артистом року - Оголошені переможці премії Apple Music Award
    Премія Apple Music Award оголосила The Weeknd артистом року
    Фото: Apple

    Apple Music Award назвала головного музиканта року

    Підбито підсумки третьої щорічної музичної премії Apple Music Awards. Про це повідомляється на сайті компанії Apple.

    Головним музикантом року, за версією IT-корпорації, став The Weeknd (Ейбел Макконен Тесфайє). Зазначається, що його альбом After Hours побив рекорд за кількістю попередніх завантажень на Apple Music, а трек Blinding Lights, що ввійшов до нього, увійшов до 20-ки найпопулярніших пісень усіх часів за версією сервісу Shazam.

    «Я так вдячний за цю величезну честь і хочу подякувати Apple за підтримку не тільки моєї роботи, а й за чудову музику нових виконавців, для яких важливо, щоб їх знаходили і просували», – прокоментував свою перемогу артист.

    Головним проривом року визнали Олівію Родріго. Вона ж стала лідером у номінаціях «Найкращий альбом» та «Найкраща пісня». Йдеться про реліз SOUR та трек drivers license.

    Мультинструменталістка H.E.R. була відзначена у категорії «Кращий автор».

    Раніше повідомлялося, що Apple можуть залучити до перепису населення.

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    Теги: рекорд артист Apple премія населення пісня
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    Оголошені переможці премії Apple Music Award