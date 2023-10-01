Окупанти вигадали новий спосіб порятунку своїх бомбардувальників від українських дронів

Тактика росіян може спрацювати із супутниками із зображенням із низькою роздільною здатністю

Російські військові малюють силуети стратегічних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі в Енгельсі. Про це повідомляє The War Zone.

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Супутникові знімки Planet Labs, зроблені 29 вересня, показують двовимірні приманки на пероні Енгельса. Ці силуети можуть бути вирізані з певної тканини чи полотна, але швидше за все, це фарба.

На одному з намальованих літаків навіть зобразили шини, щоб зробити приманку більш реалістичною. Нагадаємо, що у вересні 2023 року стало відомо, що росіяни почали обкладати бомбардувальники Ту-95 шинами в надії, що вони захистять їх від атак дронів.

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Росіяни можуть використовувати приманки з різною метою. Зокрема, ймовірно, вони хочуть обдурить супутники і завадити українським операціям. При цьому видання вважає, що це явно не спрацює, оскільки навіть обмежені комерційні супутникові зображення з високою роздільною здатністю можуть чітко відрізнити силуети літака від реального.

Так, використання кількох джерел розвідувальних даних, таких як супутникові зображення радара із синтетичною апертурою (SAR) дозволить зрозуміти, що ціль не є тривимірним об’єктом.

Тим не менш, The War Zone вважає, що тактика росіян може спрацювати із супутниками із зображенням із низькою роздільною здатністю. Терористи можуть сподіватися, що в таких умовах хибні цілі зіб'ють з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак.

Цілком можливо, що такі малюнки можуть бути спрямованими на те, щоб заплутати інфрачервоні датчики націлювання на зброї, як у крилатих ракет, які використовують автономне зіставлення зображень. При цьому наскільки це може бути ефективним, залишається незрозумілим.

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Раніше у мережі з'явилися фото споруди, якою Росія збирається захищати свої літаки від атак дронів.

Також повідомлялося, що на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області окупанти вигадали новий спосіб, щоб захистити бомбардувальники Ту-95 від атак дронів – їх обкладають покришками для автівок.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.