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ООН попередила людство про наближення катастрофи планетарного масштабу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ООН попередила людство про наближення катастрофи планетарного масштабу
фото: flickr.com/Alex Antropov

Результати досліджень шокували вчених

У 2023 році Землю накрили інтенсивні хвилі тепла, спека на суші та в океані, а також масштабні лісові пожежі. За думкою дослідників, наша планета, ймовірно, вступила в еру «глобального кипіння», пише SciTechDaily.

Зазначається, що липень 2023 року визнали найспекотнішим за всю історію спостережень. За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, те, що сьогодні відбувається з кліматом – «катастрофа для всієї планети». Ба більше, вчені вважають, що Земля вже переступила з ери «глобального потепління» в еру «глобального кипіння».

Прогнози були підтверджені нещодавніми висновками команди професора Цинсян Лі зі Школи атмосферних наук Університету Сунь Ятсена. Робота дослідників ґрунтується на глобальному наборі даних за об'єднаною температурою Китаю 2.0 (CMST 2.0).

Під час дослідження команда професора Лі проаналізувала набір даних CMST 2.0 і виявила, що перше півріччя 2023 року вже стало третім найспекотнішим за всю історію спостережень (після 2016 та 2020 років). Дані також свідчать про те, що глобальні середні температури поверхні моря також рекордно зросли у квітні, на суші температура повітря сягнула свого піка в червні.

ООН попередила людство про наближення катастрофи планетарного масштабу фото 1

Результати дослідження свідчать і про те, що глобальна приземна температура надалі лише продовжить зростати у другому півріччі 2023 року. Вчені вважають, що на зростання температури вплине одразу кілька чинників, зокрема:

  • Ель-Ніньйо;
  • масштабні лісові пожежі.

Професор Лі вважає, що у 2023 року є всі шанси стати найспекотнішим за всю історію спостережень. На його думку, у 2024 році, людство зіткнеться з ще вищими температурами.

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Теги: вчені спека земля

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