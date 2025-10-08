Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 9 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 9 жовтня 2025: традиції та молитва
Свята 9 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Якова Алфеєва

9 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова Алфеєва, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Це свято присвячене вірі, місіонерській діяльності та поширенню християнства.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 жовтня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Якова Алфеєва

9 жовтня (за новим стилем) православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова Алфеєва. Він був одним із Дванадцяти апостолів – найближчих учнів Ісуса Христа, покликаних Ним для проповіді Царства Божого.

Згідно з переказами, Яків був братом апостола і євангеліста Матвія та жив у I столітті. Після того, як Святий Дух зійшов на апостолів, Яків Алфеїв вирушив проповідувати Євангеліє, подорожуючи з проповідями у Юдеї, а потім звертаючи до віри багатьох язичників у різних країнах. За свою діяльність він переніс чимало гонінь і, зрештою, прийняв мученицьку смерть.

У народі цей день часто називають «Яків Студений», оскільки він вважався межею між осіннім теплом і наближенням зимових холодів.

Молитви дня

О, великий апостоле Христовий Якове! Ти був покликаний самим Господом із сонму учнів Його і увійшов до числа Дванадцяти. Ми смиренно молимо тебе: моли Христа Бога, щоб Він дарував нам укріплення у вірі, подав нам сили наслідувати заповіді Його та прощав нам гріхи наші вільні й невільні. Будь нам заступником і помічником у всіх скорботах і випробуваннях, щоб ми могли гідно пройти земний шлях і досягти Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо багато павутиння літає у повітрі – осінь буде теплою і сухою.
  • Іній зранку – чекайте на ранню і холодну зиму.
  • Якщо вже птахи повністю відлетіли – до приходу зими залишилося близько трьох тижнів.
  • Якщо йде дощ – осінь буде затяжною та вологою.
  • Ясна зоряна ніч – до морозного ранку.

Теги: православна церква свято календар релігія свята традиції

