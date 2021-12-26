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    Південне узбережжя Японії сколихнув потужний землетрус

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    Один із найпотужніших землетрусів у Японії ствся у 2011 році - Південне узбережжя Японії сколихнув потужний землетрус
    Один із найпотужніших землетрусів у Японії ствся у 2011 році
    фото: actionvideo.ru

    Стихійне лихо було зафіксовано у неділю, 26 грудня, на глибині 10 км за 55 км від міста Хірара

    Біля північного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 5,9 бала. Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Зазначається, що стихійне лихо було зафіксовано у неділю, 26 грудня, на глибині 10 км за 55 км від міста Хірара.

    Попередження про цунамі не оголошувалося.

    Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 2,6 бала.

    Епіцентр землетрусу перебуває у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

    Всього протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 8 землетрусів, передостаннє – 15 грудня, з магнітудою 2,9.

    Нагадаємо також, що 21-22 грудня в Гуті на Івано-Франківщині відбудеться конференція послів України в іноземних державах. Напередодні ми розповідали, як стартувала конференція керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави» за учаастю президента Зеленського.

    До слова, в Індонезії 14 грудня стався потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео).

    Раніше Туреччину сколихнув сильний землетрус (відео).

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    Теги: стихійні лиха Японія землетрус цунамі
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    Південне узбережжя Японії сколихнув потужний землетрус