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    У столиці Сомалі прогремів потужний вибух

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    Терористичні угруповання продовжують свою діяльність на території Сомалі, попри американські удари - У столиці Сомалі прогремів потужний вибух
    Терористичні угруповання продовжують свою діяльність на території Сомалі, попри американські удари
    фото з відкритих джерел

    Пов'язані з «Аль-Каїдою» терористи влаштували вибух у столиці країни Могадішо

    У столиці Сомалі Могадішо стався потужний вибух. Відео наслідків опублікував Telegram-канал IZ.RU.

    На кадрах видно, як після вибуху почалася сильна пожежа. На місці події працюють співробітники поліції.

    В результаті вибуху загинули сім військових, є постраждалі. Відповідальність за влаштований вибух взяли на себе бойовики радикального угруповання «Аш-Шашаб» – вони хотіли знищити автоколону військ Африканського союзу. Бойовики пов'язані з терористичним рухом «Аль-Каїда».

    Раніше американські військові завдали авіаударів по терористах в Сомалі. За словами представника Пентагону Сінді Кінга, терористи атакували службовців елітних військових сил Сомалі, яких навчали американські військові.

    Раніше у місті Кісмайо, що в Сомалі, вибухнув автобус із гравцями футбольного клубу. Згідно з попередніми даними, один із гравців футбольного клубу JCCI загинув від вибуху, але поліція досі уточнює масштаби трагедії.

    Відомо, що автобус їхав до футбольного стадіону, де віце-президент Джубаленда мав оголосити, що відбудеться змагання між клубами міст.

    Нагадаємо, що раніше в Сомалі під час вибуху терориста-смертника загинули 15 осіб. Терорист підірвав себе в натовпі - він стояв у черзі призовників в армію країни. Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.

    Як повідомлялося, потужний вибух стався в столиці Сомалі Могадішо в п’ятницю, 5 березня. У ресторан, де знаходилося багато людей, врізався автомобіль з вибухівкою

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    Теги: пожежа вибух теракт тероризм військові Сомалі поліція
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    У столиці Сомалі прогремів потужний вибух