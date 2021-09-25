У столиці Сомалі прогремів потужний вибух

Пов'язані з «Аль-Каїдою» терористи влаштували вибух у столиці країни Могадішо

У столиці Сомалі Могадішо стався потужний вибух. Відео наслідків опублікував Telegram-канал IZ.RU.

На кадрах видно, як після вибуху почалася сильна пожежа. На місці події працюють співробітники поліції.

В результаті вибуху загинули сім військових, є постраждалі. Відповідальність за влаштований вибух взяли на себе бойовики радикального угруповання «Аш-Шашаб» – вони хотіли знищити автоколону військ Африканського союзу. Бойовики пов'язані з терористичним рухом «Аль-Каїда».

Раніше американські військові завдали авіаударів по терористах в Сомалі. За словами представника Пентагону Сінді Кінга, терористи атакували службовців елітних військових сил Сомалі, яких навчали американські військові.

Раніше у місті Кісмайо, що в Сомалі, вибухнув автобус із гравцями футбольного клубу. Згідно з попередніми даними, один із гравців футбольного клубу JCCI загинув від вибуху, але поліція досі уточнює масштаби трагедії.

Відомо, що автобус їхав до футбольного стадіону, де віце-президент Джубаленда мав оголосити, що відбудеться змагання між клубами міст.

Нагадаємо, що раніше в Сомалі під час вибуху терориста-смертника загинули 15 осіб. Терорист підірвав себе в натовпі - він стояв у черзі призовників в армію країни. Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.

Як повідомлялося, потужний вибух стався в столиці Сомалі Могадішо в п’ятницю, 5 березня. У ресторан, де знаходилося багато людей, врізався автомобіль з вибухівкою



