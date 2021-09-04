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    Пакистан готовий співпрацювати з «Талібаном». Але є умова

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    Пакистан не виключає співпраці з талібами - Пакистан готовий співпрацювати з «Талібаном». Але є умова
    Пакистан не виключає співпраці з талібами
    Фото з відкритих джерел

    Можливу співпрацю з талібами Пакистан пояснює бажанням допомогти афганцям

    Пакистан співпрацюватиме з новою владою Афганістану, яку сформував радикальний рух «Талібан», якщо її підтримуватиме афганський народ. Про це виданню «Аль-Джазіра» повідомив пакистанський міністр закордонних справ Шах Махмуд Куреші.

    «Пакистан вважає, що афганці самі мають вирішувати своє майбутнє. Ми співпрацюватимемо з урядом, у якого буде підтримка народу», заявив Куреші під час зустрічі з главою МЗС Великої Британії Домініком Раабом в Ісламабаді.

    «Ми сфокусовані на афганському народові. Ми хочемо допомогти афганцям, тому що ми відчуваємо, як вони постраждали. Вони страждали десятиліттями», додав міністр.

    Раніше рух «Талібан» ухвалив рішення перенести термін оголошення складу нового уряду Афганістану на 4 вересня.

    Вірогідно, що главою нового уряду Афганістану буде один із лідерів «Талібану» мулла Абдул Гані Барадар, а верховним керівником країни, ймовірно, стане очільник талібів Хайбатулла Ахундзада.

    Нагадаємо, радикальний рух «Талібан» вважає Китай своїм головним іноземним партнером.

    Також на днях у Катарі відбулася перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками руху «Талібан».

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    Теги: Афганістан Пакистан Талібан уряд
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    Пакистан готовий співпрацювати з «Талібаном». Але є умова