Пакистан готовий співпрацювати з «Талібаном». Але є умова

Можливу співпрацю з талібами Пакистан пояснює бажанням допомогти афганцям

Пакистан співпрацюватиме з новою владою Афганістану, яку сформував радикальний рух «Талібан», якщо її підтримуватиме афганський народ. Про це виданню «Аль-Джазіра» повідомив пакистанський міністр закордонних справ Шах Махмуд Куреші.

«Пакистан вважає, що афганці самі мають вирішувати своє майбутнє. Ми співпрацюватимемо з урядом, у якого буде підтримка народу», – заявив Куреші під час зустрічі з главою МЗС Великої Британії Домініком Раабом в Ісламабаді.

«Ми сфокусовані на афганському народові. Ми хочемо допомогти афганцям, тому що ми відчуваємо, як вони постраждали. Вони страждали десятиліттями», – додав міністр.

Раніше рух «Талібан» ухвалив рішення перенести термін оголошення складу нового уряду Афганістану на 4 вересня.

Вірогідно, що главою нового уряду Афганістану буде один із лідерів «Талібану» мулла Абдул Гані Барадар, а верховним керівником країни, ймовірно, стане очільник талібів Хайбатулла Ахундзада.

Нагадаємо, радикальний рух «Талібан» вважає Китай своїм головним іноземним партнером.

Також на днях у Катарі відбулася перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками руху «Талібан».

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