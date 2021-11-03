Болгарія відновила транзит російського газу до трьох країн

Транзит газу було призупинено в ніч проти 1 листопада через аварію в районі селища Ветріно

1 листопада через аварію на трубопроводі в Болгарії без поставок газу залишилися Угорщина та Сербія

У ніч на 3 листопада було відновлено постачання російського газу Турецьким потоком через Болгарію до Румунії, Сербії та Угорщини. Про це повідомляється на сайті «Булгартрансгазу».

Транзит було призупинено в ніч проти 1 листопада через аварію в районі селища Ветріно.

«Булгартрансгаз виконав аварійні ремонтні роботи на ділянці газопроводу від Ветріно до Граброва», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 1 листопада через аварію на трубопроводі в Болгарії без поставок газу залишилися Угорщина та Сербія. Як повідомив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон, Україна пропонує свої транзитні потужності для мінімізації наслідків для споживачів.

Нагадаємо, російський «Газпром» не став бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну і Польщу з першого до третього кварталу 2022 року.

До слова, уряд Іспанії заявив про запаси газу на 43 дні.

Нагадаємо, напередодні ціни на газ в Європі знову поповзли вгору.

Також в Україні постачальники газу підвищили тарифи на листопад.

Тим часом в Україні бюджетні установи ризикують залишитися без опалення.