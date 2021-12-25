Апостольський нунцій в Україні відвідав львівську мерію та анонсував візит Папи Римського

Вісвальдас Кульбокас зустрівся із мером Львова Андрієм Садовим

Перебуваючи з візитом у Львові, 24 грудня у міську ратушу завітав архиєпископ Вісвальдас Кульбокас – новий Апостольський нунцій в Україні і титулярний архиєпископ Мартани. Він зустрівся із міським головою Львова Андрієм Садовим. До зустрічі також долучився митрополит Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький, повідомляє пресслужба міськради Львова.

«Для мене велика честь, що ви сьогодні у Львові. Ми завжди маємо таку радість, що владика запрошує нас на спільну різдвяну молитву в Катедру. І коли є нунцій, це свято є ще більшим. Ваша присутність дає більше Божої любові», – сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.

Відтак, під час зустрічі поспілкувались про майбутній візит Папи Римського Франциска в Україну; про підтримку релігійних спільнот, які займаються вихованням дітей; говорили про молитву і підтримку, зокрема підтримку нашої країни у час війни, про нові глобальні виклики й ситуацію в Україні та світі загалом. Апостольський нунцій зауважив, що Папа Франциск дуже переймається долею українського народу. Також під час зустрічі обговорили можливість реалізації спільних ініціатив та проєктів.

Апостольський нунцій в Україні відвідав Львівську мерію Автор: lvivadm

«Духовна і політична незалежність є важливою для нас, і дуже важливо, що це розуміють в усьому світі. Для цього нам також потрібна і молитва. Вісвальдас Кульбокас сказав дуже правильну річ: «Усі наші роздуми і думки – це теж молитва». Не забуваймо про це. А вже в наступному році сподіваємось, що під час свого візиту до України Папа Франциск відвідає також і Львів», – додав мер Львова.

Зазначимо, нового Апостольського нунція в Україні, після майже річної перерви, Папа Римський Франциск призначив влітку цього року. Відтак, вже у вересні Апостольський нунцій відвідав Україну, а у листопаді – завітав до Собору святого Юра у Львові.

Архиєпископ Вісвальдас Кульбокас народився 14 травня 1974 року в м. Клайпеда. У 1992 році закінчив середню школу в Клайпеді і вступив до Тельшяйської духовної семінарії. З 1994 до 2004 року навчався в Римі в Папському університеті Святого Хреста, де здобув науковий ступінь доктора богослов'я (2001) та ліценціат з канонічного права (2004). 19 липня 1998 року отримав священничі свячення, інкардинований до Тельшяйської дієцезії. У 2001-2004 роках навчався в Папській церковній академії. 1 липня 2004 року розпочав дипломатичну службу у Ватикані як секретар представництва Святого Престолу в Лівані (2004-2007). У 2007-2009 роках був працівником нунціатури в Нідерландах, і в Росії (2009-2012). Упродовж 2012-2020 років працював у відділі відносин з державами Державного Секретаріату Святого Престолу. У 2020-2021 роках – радник нунціатури в Кенії. 15 червня 2021 року Папа Франциск номінував о. Вісвальдаса Кульбокаса апостольським нунцієм в Україні і титулярним архієпископом Мартани. Єпископську хіротонію отримав 14 серпня 2021 року в катедральному соборі святих Станіслава і Владислава у Вільнюсі. Головним святителем був кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, а співсвятителями – архієпископ Вільнюський Ґінтарас Ґрушас і єпископ Тельшяйської дієцезії Алґірдас Юревічюс. 1 жовтня 2021 року – вручив вірчі грамоти Президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

Пізніше митрополит Київський та всієї України Епіфаній натякнув, що Папа Римський мав би погодити свій візит із ним.

Як відомо, три роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква.

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