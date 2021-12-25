Апостольський нунцій в Україні відвідав львівську мерію та анонсував візит Папи Римського
Вісвальдас Кульбокас зустрівся із мером Львова Андрієм Садовим
Перебуваючи з візитом у Львові, 24 грудня у міську ратушу завітав архиєпископ Вісвальдас Кульбокас – новий Апостольський нунцій в Україні і титулярний архиєпископ Мартани. Він зустрівся із міським головою Львова Андрієм Садовим. До зустрічі також долучився митрополит Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький, повідомляє пресслужба міськради Львова.
«Для мене велика честь, що ви сьогодні у Львові. Ми завжди маємо таку радість, що владика запрошує нас на спільну різдвяну молитву в Катедру. І коли є нунцій, це свято є ще більшим. Ваша присутність дає більше Божої любові», – сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.
Відтак, під час зустрічі поспілкувались про майбутній візит Папи Римського Франциска в Україну; про підтримку релігійних спільнот, які займаються вихованням дітей; говорили про молитву і підтримку, зокрема підтримку нашої країни у час війни, про нові глобальні виклики й ситуацію в Україні та світі загалом. Апостольський нунцій зауважив, що Папа Франциск дуже переймається долею українського народу. Також під час зустрічі обговорили можливість реалізації спільних ініціатив та проєктів.
«Духовна і політична незалежність є важливою для нас, і дуже важливо, що це розуміють в усьому світі. Для цього нам також потрібна і молитва. Вісвальдас Кульбокас сказав дуже правильну річ: «Усі наші роздуми і думки – це теж молитва». Не забуваймо про це. А вже в наступному році сподіваємось, що під час свого візиту до України Папа Франциск відвідає також і Львів», – додав мер Львова.
Зазначимо, нового Апостольського нунція в Україні, після майже річної перерви, Папа Римський Франциск призначив влітку цього року. Відтак, вже у вересні Апостольський нунцій відвідав Україну, а у листопаді – завітав до Собору святого Юра у Львові.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.
Пізніше митрополит Київський та всієї України Епіфаній натякнув, що Папа Римський мав би погодити свій візит із ним.
Як відомо, три роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква.