У Росії на залізниці зійшли з рейок понад десяток вантажних вагонів

Унаслідок аварії зупинилися деякі пасажирські потяги

Увечері 8 січня в Росії на Забайкальській залізниці на перегоні Алеур-Бушулей зійшло з рейок 14 вагонів вантажного поїзда. Про це повідомила «Російська залізниця».

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Зазначається, що пошкоджень зазнали сусідні шляхи. Були зупинені пасажирські потяги, що прямували маршрутом Москва – Владивосток і Чита – Благовіщенськ.

Аварія сталася на Забайкальській залізниці на перегоні Алеур-Бушулей фото: скріншот

Як повідомляється, ніхто з пасажирів не постраждав і шкоди екології немає.

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Причини того, що сталося, поки невідомі.

Нагадаємо, на залізниці в Нижньому Тагілі, великому промисловому центрі на Уралі, у Свердловській області Росії стався вибух. Зазначається, що вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато «недалеко від нафтобази».

Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

Як стало відомо згодом, російські загарбники визнали, що Служба безпеки України відрізок залізничного полотна на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії та кваліфікували підрив, як «теракт».