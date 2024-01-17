У Росії невідомі спалили релейні шафи на залізниці: розвідка показала відео

Рух на залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований

У районах Саратова, Ярославля і Дзержинська Ніжеґородської області Росії невідомі спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики військ РФ. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Розвідка заявляє, що рух опору на території Росії набирає обертів.

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«Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль та Дзєржинск Ніжеґородскої області», – йдеться у повідомленні.

У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 січня партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.