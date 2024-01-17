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У Росії невідомі спалили релейні шафи на залізниці: розвідка показала відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії невідомі спалили релейні шафи на залізниці: розвідка показала відео
Невідомі здійснили підпал декількох релейних шаф на залізниці РФ
фото скріншот відео

Рух на залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований

У районах Саратова, Ярославля і Дзержинська Ніжеґородської області Росії невідомі спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики військ РФ. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка заявляє, що рух опору на території Росії набирає обертів.

«Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль та Дзєржинск Ніжеґородскої області», – йдеться у повідомленні.

У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 січня партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Теги: розвідка партизани залізниця

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