250 років незалежності США: 25 речей, які Америка подарувала світу

У наступному матеріалі «Главком» розповість, чому в країні майже не будують високих парканів навколо приватних будинків

До 250-річчя незалежності США «Главком» продовжує серію матеріалів про країну, яка суттєво вплинула на сучасний світ. У попередньому матеріалі серії «Главком» розповідав, як за два з половиною століття країна пройшла шлях від молодої республіки до одного зі світових лідерів.

Однак історію Америки важко уявити без її внеску в розвиток науки, технологій, медицини та повсякденного життя. Саме тому цього разу зібрали 25 винаходів і відкриттів, які народилися у США або були створені американськими вченими й винахідниками та змінили світ.

1. Телефон (1876)

У 1876 році американський винахідник Александр Грем Белл отримав патент на телефон. До цього єдиними швидкими засобами зв'язку були телеграф і поштове листування.

Телефон уперше дозволив передавати людський голос на великі відстані практично миттєво. Винахід став початком світової революції у сфері комунікацій та заклав основу для появи мобільного зв'язку, відеодзвінків і сучасного інтернет-спілкування.

2. Практична електрична лампа (1879)

У 1879 році американський винахідник Томас Едісон представив удосконалену лампу розжарювання, придатну для масового використання. Хоча над електричним освітленням працювали й інші дослідники, саме Едісон створив систему, яка дозволила використовувати електрику у будинках, на підприємствах і в містах.

Поява електричного освітлення кардинально змінила життя суспільства. Люди отримали можливість працювати й навчатися після заходу сонця, а міста стали безпечнішими та більш розвиненими.

3. Літак (1903)

17 грудня 1903 року брати Орвілл і Вілбур Райт здійснили перший успішний керований політ літака з двигуном у містечку Кітті-Гок (Північна Кароліна).

Політ тривав лише 12 секунд, однак саме він започаткував еру авіації. Уже за кілька десятиліть літаки стали одним із головних видів транспорту, скоротивши час подорожей між континентами з тижнів до кількох годин.

Сьогодні авіація забезпечує світову торгівлю, туризм, міжнародні гуманітарні місії та швидкі пасажирські перевезення.

4. Інтернет (1969)

Історія сучасного інтернету почалася у 1969 році, коли за підтримки Агентства перспективних оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) була створена комп'ютерна мережа ARPANET.

Перший обмін даними між комп'ютерами відбувся 29 жовтня 1969 року. Згодом мережа стала основою глобального Інтернету. Сьогодні інтернет об'єднує мільярди людей, забезпечує роботу банків, бізнесу, освіти, медицини, державних сервісів, соціальних мереж і цифрової економіки.

5. Персональний комп'ютер (1970–1980-ті роки)

Нову епоху цифрових технологій відкрили американські компанії Apple та IBM. У 1976 році Стів Джобс і Стів Возняк заснували Apple та представили комп'ютер Apple I, а у 1981 році компанія IBM випустила IBM PC, який став новим стандартом персональних комп'ютерів.

Саме завдяки цим розробкам комп'ютери перестали бути обладнанням для університетів і великих корпорацій та стали доступними для звичайних користувачів.

6. Конвеєрне виробництво (1913)

У 1913 році американський промисловець Генрі Форд запровадив рухомий складальний конвеєр на заводі Ford у місті Гайленд-Парк. Це рішення скоротило час складання автомобіля Ford Model T із понад 12 годин приблизно до півтори години.

Конвеєрна система зробила масове виробництво дешевшим, а автомобілі – доступними для мільйонів людей. Пізніше цей принцип почали використовувати практично всі великі виробники світу.

7. Кредитна картка (1950)

У 1950 році компанія Diners Club представила першу універсальну платіжну картку, яку можна було використовувати в різних ресторанах і закладах. Пізніше з'явилися BankAmericard (майбутня Visa) та Master Charge (нині Mastercard), що зробили безготівкові платежі доступними для мільйонів людей.

Сьогодні кредитні картки використовуються майже у всіх країнах світу та стали основою сучасної фінансової системи.

8. Мікрохвильова піч (1945)

У 1945 році американський інженер Персі Спенсер, який працював у компанії Raytheon, випадково помітив, що шоколад у його кишені розтанув під час роботи біля магнетрона – пристрою, який використовувався у військових радарах. Саме це спостереження привело до створення першої мікрохвильової печі.

У 1947 році Raytheon випустила першу промислову модель Radarange, а вже у 1960-х роках компактні мікрохвильові печі почали масово з'являтися в американських домівках. Сьогодні цей побутовий прилад став одним із найпоширеніших у світі та суттєво змінив культуру приготування їжі.

9. GPS-навігація (1973)

Сучасну Глобальну систему позиціонування (GPS) почали розробляти у 1973 році на замовлення Міністерства оборони США. Головною метою було створення системи, яка дозволить військовим точно визначати своє місцезнаходження в будь-якій точці світу.

Перший супутник системи був запущений у 1978 році, а з 1995 року GPS запрацювала на повну потужність. У 2000 році уряд США відкрив високоточний сигнал для цивільного використання.

Сьогодні GPS використовується практично всюди: у смартфонах, автомобілях, літаках, морських суднах, сільському господарстві, логістиці, туризмі та роботі екстрених служб. Технологія кардинально змінила навігацію і зробила пересування світом значно простішим.

10. Банкомат (1969)

Перші банкомати з'явилися наприкінці 1960-х років, а широкого поширення у США вони набули завдяки компанії Docutel, яка у 1969 році встановила один із перших банкоматів для американського банку Chemical Bank.

Технологію також активно розвивали IBM та інші американські компанії. Банкомати дозволили клієнтам отримувати готівку та здійснювати банківські операції без відвідування відділення і незалежно від його графіка роботи.

Сьогодні мільйони людей щодня користуються банкоматами, а сама технологія стала стандартом сучасної банківської системи.

11. Слуховий апарат (1898)

Перший електричний слуховий апарат створив американський винахідник Міллер Різ Гатчісон у 1898 році. Його пристрій отримав назву Akouphone. Упродовж XX століття американські інженери значно вдосконалили цю технологію, зробивши слухові апарати компактнішими, потужнішими та зручнішими.

Сучасні цифрові моделі автоматично приглушують сторонній шум, покращують якість мовлення та допомагають мільйонам людей із порушеннями слуху вести активне життя.

12. Імплантований кардіостимулятор (1958–1960)

Одним із творців сучасного імплантованого кардіостимулятора став американський інженер Вілсон Грейтбетч, який у 1958 році випадково відкрив принцип роботи пристрою, а згодом удосконалив його.

Кардіостимулятор генерує електричні імпульси, підтримуючи правильний серцевий ритм. Сьогодні цей винахід щороку рятує життя сотень тисяч людей із порушеннями роботи серця та є одним із найважливіших досягнень сучасної кардіології.

13. Транзистор (1947)

У 1947 році американські фізики Джон Бардін, Волтер Браттейн і Вільям Шоклі, які працювали в лабораторії Bell Labs, створили перший робочий транзистор. За цей винахід вони отримали Нобелівську премію з фізики 1956 року.

Транзистор замінив великі вакуумні лампи та зробив можливим створення компактних електронних пристроїв. Без нього не існували б сучасні комп'ютери, смартфони, супутники, медична техніка, телекомунікації та практично вся цифрова електроніка.

14. Лазер (1960)

Перший робочий лазер створив американський фізик Теодор Майман у 1960 році. Його винахід відкрив абсолютно новий напрям розвитку науки та техніки.

Сьогодні лазери використовують під час операцій на очах, у стоматології, промисловому різанні металу, оптоволоконному зв'язку, вимірювальних приладах, військовій техніці та навіть у звичайних сканерах штрихкодів. Лазер став одним із найуніверсальніших винаходів XX століття.

15. 3D-принтер (1984)

Американський інженер Чак Голл у 1984 році винайшов технологію стереолітографії, яка стала основою сучасного тривимірного друку. У 1986 році він заснував компанію 3D Systems.

Сьогодні 3D-принтери друкують деталі для літаків, автомобілів, космічної техніки, зубні імпланти, протези, будівельні конструкції та навіть житлові будинки. Технологія значно скоротила витрати на виготовлення прототипів і відкрила нові можливості для промисловості.

16. Сонячні батареї (1954)

У 1954 році американські вчені Деріл Чапін, Келвін Фуллер і Джеральд Пірсон, які працювали в Bell Laboratories, створили першу ефективну кремнієву сонячну батарею. Саме ця розробка стала основою сучасної сонячної енергетики.

Спочатку сонячні панелі використовувалися для космічних апаратів, а згодом почали встановлюватися на житлових будинках, підприємствах і сонячних електростанціях. Сьогодні сонячна енергетика є одним із найдинамічніших напрямів розвитку світової енергетики та допомагає скорочувати використання викопного палива.

17. EpiPen (1970-ті роки)

У 1970-х роках американський інженер Шелдон Каплан розробив автоматичний ін'єктор адреналіну, який згодом отримав назву EpiPen. Спочатку технологія створювалася для швидкого введення антидотів військовим, однак пізніше її адаптували для медичних потреб.

Сьогодні EpiPen є одним із найважливіших засобів невідкладної допомоги людям із важкими алергічними реакціями. Пристрій дозволяє за лічені секунди ввести необхідну дозу адреналіну до прибуття медиків, рятуючи життя мільйонам людей у всьому світі.

18. Сучасний портативний пилосос (1908)

Американський винахідник Джеймс Мюррей Спенглер у 1908 році створив перший практичний портативний електричний пилосос. Через проблеми зі здоров'ям, зокрема астму, він шукав спосіб ефективніше прибирати пил.

Згодом права на винахід придбав підприємець Вільям Генрі Гувер, який заснував компанію Hoover. Саме вона зробила пилососи популярними у США, а пізніше – і в усьому світі. За понад століття пилососи еволюціонували від громіздких пристроїв до компактних бездротових моделей і роботів-пилососів, які сьогодні стали звичними помічниками у побуті.

19. Домашня ігрова консоль (1972)

Нову еру цифрових розваг відкрила компанія Magnavox, яка у 1972 році випустила першу у світі домашню ігрову консоль Magnavox Odyssey. Її створив американський інженер Ральф Баєр, якого називають «батьком відеоігор».

Саме цей винахід поклав початок багатомільярдній індустрії відеоігор. Згодом у США з'явилися компанії Atari, Activision, а пізніше – Xbox від Microsoft, які суттєво вплинули на розвиток світового геймінгу. Сьогодні відеоігри є однією з найбільших індустрій розваг у світі.

20. Детектор диму (1965)

У 1965 році американські компанії почали масове виробництво перших доступних автономних детекторів диму, що працювали від батарейок. Вони швидко стали стандартом безпеки для житлових будинків.

Пристрій постійно контролює повітря й подає гучний сигнал при появі диму, дозволяючи людям своєчасно евакуюватися. За оцінками фахівців із пожежної безпеки, широке використання детекторів диму суттєво знизило смертність під час пожеж і врятувало мільйони життів.

21. Мова програмування C (1972)

У 1972 році американський програміст Денніс Рітчі, який працював у Bell Laboratories, створив мову програмування C. Вона стала основою для розробки операційної системи UNIX, а також вплинула на створення багатьох сучасних мов програмування, серед яких C++, Java, C#, Objective-C та інші.

Навіть сьогодні значна частина операційних систем, серверів, промислового обладнання та вбудованої електроніки працює завдяки програмному забезпеченню, написаному мовою C.

22. Космічна програма NASA (1958)

У 1958 році у США було створено Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Саме NASA реалізувало програму Apollo, у рамках якої 20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін першими висадилися на Місяці.

Окрім космічних відкриттів, програми NASA дали світу сотні технологій, які сьогодні використовуються у медицині, авіації, будівництві, навігації, телекомунікаціях та побуті.

23. Марсоходи

Сполучені Штати стали світовими лідерами у дослідженні Марса за допомогою роботизованих апаратів. У 1997 році на поверхню Червоної планети успішно приземлився марсохід Sojourner. Пізніше NASA запустило місії Spirit і Opportunity (2004), Curiosity (2012) та Perseverance (2021).

Ці апарати передали на Землю сотні тисяч фотографій, дослідили геологію Марса та допомогли науковцям знайти докази існування води на планеті в далекому минулому.

24. Кремнієва долина

Хоча Кремнієва долина не є окремим винаходом, саме вона стала символом сучасної технологічної революції. Починаючи з другої половини XX століття в каліфорнійській Silicon Valley виникли компанії, які змінили світ: Apple, Intel, Google, Cisco, Nvidia, Meta, Netflix, Tesla та десятки інших.

Саме тут народилися персональні комп'ютери, сучасні смартфони, пошукові системи, соціальні мережі, хмарні технології та багато цифрових сервісів, без яких сьогодні важко уявити життя.

25. Штучний інтелект

Одним із найновіших напрямів, у розвитку якого США залишаються світовим лідером, став штучний інтелект. Американські компанії OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia, Anthropic та інші створюють технології, які вже змінюють освіту, медицину, промисловість, журналістику, науку та бізнес.

Експерти вважають, що розвиток штучного інтелекту може стати одним із найбільших технологічних проривів XXI століття, порівнюваним за масштабом із появою інтернету чи персонального комп'ютера.

Від телефона до штучного інтелекту

За 250 років незалежності Сполучені Штати стали не лише однією з найпотужніших економік світу, а й країною, де народилися або отримали масове поширення десятки технологій, які сьогодні здаються звичними. Телефон, електрична лампа, літак, інтернет, GPS, персональний комп'ютер, кредитні картки, лазер чи сонячні батареї – усе це змінило спосіб, у який людство спілкується, подорожує, працює, лікується та отримує інформацію.

Багато із цих винаходів стали результатом багаторічної праці вчених, інженерів і підприємців, а їхній вплив давно вийшов далеко за межі США. Вони сформували сучасний світ і продовжують визначати напрям його розвитку.

У наступному матеріалі спецпроєкту до 250-річчя незалежності США «Главком» розповість про ще одну особливість американського способу життя, чому в країні майже не будують високих парканів навколо приватних будинків.