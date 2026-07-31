Росія знайшла нового постачальника бензину – Reuters

Після падіння власного виробництва пального через атаки на НПЗ Москва почала отримувати бензин із Марокко морським шляхом

Росія почала імпортувати бензин із Марокко на тлі дефіциту пального, спричиненого скороченням виробництва після атак на нафтопереробні заводи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, Росія морським шляхом імпортувала близько 30 тис. метричних тонн бензину АІ-92. Джерела Reuters повідомили, що танкер під прапором Панами завантажив пальне в марокканському порту Танжер у середині липня, а зараз розвантажує його в російському арктичному порту Мурманськ.

За інформацією співрозмовників агентства, постачальником бензину є компанія «Лукойл». Водночас дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі (SPIMEX) свідчать, що бензин АІ-92 уже пропонують для залізничних поставок зі станції Кола, яка обслуговує порт Мурманськ.

Reuters зазначає, що до початку липня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 65% від середнього рівня внутрішнього споживання. Таке падіння стало наслідком серії українських атак на російські нафтопереробні заводи. Через нестачу пального в Росії запровадили обмеження на продаж бензину, зокрема й у Москві.

Пізніше Росія також почала імпортувати бензин морським шляхом з Індії. У середині липня віцепрем'єр-міністр РФ Алєксандр Новак відкрито заявив, що країна імпортуватиме нафтопродукти для стабілізації внутрішнього ринку.

Нагадаємо, що влада Росії офіційно закріпила чергу пріоритетів у розподілі пального – державні структури й окуповані території отримуватимуть бензин і дизель першими, а незалежні заправки та звичайні автомобілісти опиняться в самому кінці списку.