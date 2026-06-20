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Трамп представив новий президентський літак

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп представив новий президентський літак
Трамп представив новий літак Air Force One від Катару
фото: ВПС США

Дональд Трамп сподівається здійснити політ на новому літаку до гори Рашмор напередодні 4 липня, 250-річчя країни

Президент США Дональд Трамп на об’єднаній авіабазі Ендрюс офіційно представив новий президентський літак, назвавши його «найрозкішнішим у світі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Цей борт, подарований минулого року урядом Катару, покликаний заповнити прогалину між двома застарілими 35-річними літаками, які літали як Air Force One з 1990 року, та двома новими літаками, модернізацію яких Boeing планує завершити приблизно через два роки. Затримки з виробництвом нових бортів розлютили Трампа, оскільки вони можуть бути не готові до закінчення його терміну повноважень у 2029 році. Білий дім відкинув усі етичні, правові та безпекові питання щодо прийняття такого подарунка вартістю $400 млн від іноземної країни, а Трамп висловив полегшення від отримання літака, який повністю відповідає його особистому смаку.

Головною візуальною зміною став відхід від традиційної світло-блакитної кольорової схеми. Натомість фюзеляж отримав темно-синьо-біле забарвлення з червоними смугами, а американський прапор на хвості отримав ефект хвилі замість прямої лінії, що зробило повітряне судно дуже схожим на особистий реактивний літак Трампа. Всередині Повітряні сили зосередилися на місії, а не на естетиці, тому значна частина розкішного катарського інтер'єру залишилася мінімально зміненою: високоякісні дерев'яні панелі, шкіряні крісла, що повністю розкладаються, коричневі стіни та килими, а також золотисті світильники. Єдиною модифікацією стали ремені безпеки, на які нанесли президентську печатку.

Наразі Повітряні сили готують літак до введення в експлуатацію, що стане фінальним іспитом для модифікованого борта. Дональд Трамп сподівається здійснити перший політ на ньому до гори Рашмор напередодні 4 липня, до 250-річчя країни, а у сам День Незалежності прагне побачити його в польоті над Капітолієм. Два старі літаки планують трохи відремонтувати та перетворити на музеї. Коментуючи розкіш борта, Трамп зазначив, що нормальний президент, ймовірно, хотів би триматися подалі від таких літаків, але наголосив, що країна має бути представлена належним чином.

Раніше повідомлялося, що адміністрація американського президента Дональда Трампа прийме елітний літак Boeing 747 від Катару «як подарунок для Повітряних сил США». Раніше президент США Трамп заявив, що широкофюзеляжний авіалайнер Boeing-747-8, який влада Катару планує передати Америці, надійде на баланс Військово-повітряних сил США, а не в особисте користування глави держави. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані повідомив, що можливість передачі літака Дональду Трампу є не подарунком, а «міжурядовою угодою». 

Теги: Дональд Трамп США літак

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