Трамп попередив про нову загрозу для США: кого він назвав ворогом

Дональд Трамп на горі Рашмор назвав комунізм головним ворогом Конституції та закликав змінити виборче законодавство

У своєму офіційному зверненні з нагоди 250-річчя Америки біля монумента на горі Рашмор президент США Дональд Трамп присвятив промову до Дня незалежності різкій критиці комуністичної ідеології та політичних опонентів. Як інформує «Главком», про це пише The Hill.

Американський президент заявив, що для країни з’явилися нові внутрішні загрози. Він пов’язав їх із посиленням лівих сил після нещодавніх перемог кількох прогресивних кандидатів від Демократичної партії на попередніх виборах (праймеріз).

«Наближаючись до цієї величної річниці, мы бачимо, як наша американська ідентичність піддається новій атаці», – попередив Трамп.

На його думку, на території Штатів наразі спостерігається відродження комуністичної загрози.

«Комунізм – ворог вільних людей усюди, усюди у світі, він ніколи не працює, він ворог Конституції, перш за все, він ворог 4 липня 1776 року – це справді ворог», – наголосив президент.

Окрім ідеологічних питань, Дональд Трамп порушив тему майбутніх виборів. Він закликав Сенат скасувати процедуру обструкції (філібастер), щоб ухвалити новий виборчий законопроєкт «SAVE America Act». На переконання Трампа, реформа дозволить республіканцям забезпечити стабільні перемоги на десятиліття вперед.

«Ми можемо програти проміжні вибори лише тоді, коли дозволимо собі їх програти, якщо будемо дурними, безглуздими та нерозумними», – зазначив очільник Білого дому.

Він також різко розкритикував демократів, назвавши їх «Комуністичною партією». Проте ідею президента змінити правила голосування в Сенаті підтримали не всі республіканці. Зокрема, лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, який теж був на виступі, раніше висловився проти цієї ініціативи. За його словами, для ухвалення нового закону просто немає потрібної кількості голосів.

У своїй 30-хвилинній промові Трамп також віддав шану чотирьом видатним президентам США, чиї профілі висічені на горі Рашмор – Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту та Аврааму Лінкольну.

«Це люди, які проголосили свободу, вибороли нашу свободу, врятували нашу свободу та забезпечили нашу свободу», – підсумував глава держави.

На урочистостях у Кістоуні президента супроводжували члени його родини, керівництво апарату Білого дому, а також впливові посадовці, серед яких міністр внутрішніх справ Дуг Бургум, губернатор Флориди Рон ДеСантіс та губернатор Південної Дакоти Ларрі Роден.

Нагадаємо, США поховали капсулу часу, яку відкриють у 2276 році. Церемонія прощання з капсулою «America's Time Capsule» відбулася 4 липня в Незалежному історичному парку Філадельфії – там, де 250 років тому підписали Декларацію незалежності США.

Також до 250-річчя незалежності США президент Дональд Трамп представив новий президентський літак, на якому сподівається пролетіти над Капітолієм у День незалежності.