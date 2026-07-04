США поховали капсулу часу, яку відкриють у 2276 році

Капсулу часу America250 виготовили та запечатали в майстерні Національного інституту стандартів і технологій США

У капсулі – артефакти з усіх 50 штатів, iPhone 17 Pro Max і клаптик тканини з літака братів Райт

Церемонія прощання з капсулою «America's Time Capsule» відбулася 4 липня в Незалежному історичному парку Філадельфії – там, де 250 років тому підписали Декларацію незалежності США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Захоронення регламентував закон Конгресу

Поховання капсули передбачав ще закон 2016 року, яким заснували комісію America250: документ вимагав закопати капсулу у Філадельфії саме 4 липня 2026 року, а розкопати – рівно за 250 років, 4 липня 2276-го. Пряма трансляція церемонії розпочалася о 8:30 ранку за місцевим часом.

Виготовлена зі сталі посудина важить близько 900 фунтів (майже 408 кг) і складається з двох частин: видовженого циліндра для експонатів та кришки у формі дзвону, яка герметично запечатує капсулу за принципом перевернутого відра, зануреного у воду. За словами інженерів Національного інституту стандартів і технологій (NIST), які збирали виріб у Меріленді, конструкція витримає підняття рівня ґрунтових вод навіть у разі затоплення Філадельфії.

Що поклали всередину

Свій внесок у капсулу зробили всі 50 штатів, округ Колумбія та п'ять територій США, а також три гілки федеральної влади.

Серед експонатів:

підписаний суддями Верховного суду кишеньковий примірник Конституції США;

смартфон iPhone 17 Pro Max у кольорі «космічний помаранчевий» – як символ сучасних технологій;

пляшка Coca-Cola із нотами пісні «I'd Like to Buy America a Coke»;

прапорець із Параду троянд 2026 року;

шматок тканини з літака братів Райт, кістка північноатлантичного гладкого кита, перо білоголового орлана, який «служив» під час громадянської війни, та золота олімпійська медаль.

Голова America250 Розі Ріос зазначила, що капсула має показати нащадкам, з якою турботою та гордістю сучасні американці відзначали 250-річчя своєї країни.

«Коли капсулу відкриють 2276 року, майбутні покоління побачать турботу, гордість і оптимізм, з якими американці відзначали наше 250-річчя», – сказала Ріос.

Не перша капсула до ювілею Незалежності

Традиція ховати капсули до річниць підписання Декларації незалежності в США не нова. У 1876 році, до сторіччя країни, заповнили «Сейф сторіччя» (Century Safe), який відкрив президент Джеральд Форд у 1976-му. Того ж року створили офіційну капсулу до двохсотріччя, яку зберігають у Національному архіві й розкриють у 2076 році. Ще одну капсулу планують розмістити у Центрі відвідувачів Капітолія.

Нагадаємо, до 250-річчя незалежності США президент Дональд Трамп представив новий президентський літак, на якому сподівається пролетіти над Капітолієм у День незалежності.