Перед Глобальним самітом миру. Швейцарія підготувала неприємний сюрприз біженцям

Лише українці з тимчасово окупованих Росією чи з активними бойовими діями мають отримати притулок у Швейцарії

Парламент Швейцарії вирішив обмежити статус захисту для українських біженців, у залі під час голосування перебувала делегація з України

Напередодні Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, влада країни вирішила змінити правила надання тимчасового захисту громадянам України. Про це пише видання Neue Zürcher Zeitung.

Рада кантонів – верхня палата парламенту Швейцарії прийняла рішення, згідно з яким на статус тимчасового захисту S для українців зможуть претендувати лише вихідці з територій, що знаходяться під тимчасовим контролем Росії, або регіонів з активними бойовими діями.

Neue Zürcher Zeitung нагадала що статус S діє для біженців з усієї України з березня 2022 року. Їх розподіляють по кантонах Шейцарії, розміщують у громадах і також біженці отримують фінансову підтримку та медичну допомогу. Федеральна рада двічі подовжувала статус захисту S. Нині він дійсний до березня 2025 року.

Рада кантонів проголосувала за рішення якраз у той момент, коли до зали парламенту прибув спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, підкреслює видання.

Рішення Ради кантонів ще має схвалити нижня палата парламенту Швейцарії. Наголошується, що федеральний уряд у разі ухвалення поправки повинен буде відкликати статус захисту у тих українців, які перед переїздом до Європи проживали в регіонах, що перебувають «під контролем України і де не ведуться бойові дії». Ухвалена пропозиція також передбачає не лише регіональне обмеження статусу захисту, а також заборону приймати осіб, які проживають в Україні, але не є громадянами країни.

За останніми даними, під статус S потрапляє 800 осіб з інших країн та 64,3 тис. осіб з українським паспортом.

Водночас не всі були згодні із таким рішенням парламентарів. Та, проти виступив член парламентської ради штатів П'єр-Ів Майяр. Він розповів, як разом із родиною прийняв українську біженку. Людина проживала на Донбасі, але була змушена втекти до Києва у 2014 році, коли росіяни окупували цю територію. Звідти вона втекла до Швейцарії у 2022 році після початку війни. «То вона з Донбасу чи з Києва?», – риторично запитав Майяр. Таким чином хотів показати, як важко визначити, звідки насправді приїздять українські біженці.

Раніше йшлось про те, що Швейцарія почала ретельніше перевіряти право громадян України на отримання статусу біженця. Посадовці фіксують збільшення кількості тих осіб, які використовують фальшиві або незаконно отримані українські паспорти. У Швейцарії українські біженці, які хочуть отримати статус біженця, мають великі проблеми через сповільнення процесу розгляду заяв у 2024 році. Так, відмову в наданні статусу захисту отримав кожен п'ятий український претендент.