Переломний момент. Відомий історик пояснив, чому Росія має програти

Історик Тімоті Снайдер зауважив, що сьогодні Україна нагадує Заходу про певну базову частину його власної традиції

Війна, яка триває сьогодні, є переломним моментом не лише для України чи Росії, чи Європи, це переломний момент для ідеї демократії загалом. Росія веде реальну війну проти демократії, і єдиний спосіб зупинити її – виграти війну. Про це сказав американський історик Тімоті Снайдер у інтерв’ю «Українській правді».

Снайдер погодився з тезою, що у нинішній війні українці захищають не лише себе, а весь західний світ.

«Якщо Росія виграє цю війну – я не думаю, що вона виграє, але якщо вона виграє, – то це спричинить більший тиск на європейські демократії. Китай активно працює проти демократії. Тому коли українці кажуть, що вони воюють за інші народи, що вони воюють за Європу, за Захід, за світ, я думаю, що це правда.

Це правда в тому сенсі, що коли у вас є така країна, як Росія, яка не тільки протистоїть демократії в усьому світі філософськи, не тільки протистоїть їй за допомогою пропаганди, але й веде реальну війну проти демократії, ви перейшли на дуже небезпечну територію. І єдиний спосіб змінити це – виграти війну. Більше ви нічого не можете зробити – ви повинні виграти війну», – сказав він.

Історик вважає, що перемога Росії у війні перекреслила б усю систему цінностей, яка є прийнятою у західному світі.

«Ця війна є переломним моментом не лише для України чи Росії, чи Європи, це переломний момент для ідеї демократії загалом. Оскільки українці артикулюють цінності – з одного боку, а також тому, що, якщо вони програють, то втрачається не лише одна країна, але й уявлення про те, що речі варто захищати.

Бо якщо Росія виграє, то в ім'я чого вона виграє? Російська війна повністю заснована на брехні. Російські принципи у цій війні – антипринципи. Це заяви, зроблені з метою підірвати принципи інших людей. Війна базується на постійній серії брехні. Якщо вони виграють, це означає, що брехня стає ще більш природною. Ця війна базується на постійних цинічних зловживаннях міжнародних інституцій. Якщо вони перемагають, це стає нормальним явищем. Отже, йдеться про утвердження цінностей, про зупинку Росії, але також про сприйняття того, що щось краще можливе», – пояснив історик.

Тімоті Снайдер зазначив, що Росія зневажає західні цінності. І перемога України означатиме, що Росія помиляється, що ці цінності дійсно чогось варті.

«Китайці та росіяни вважають, що історія – на їхньому боці. Вони думають, що все, що ми робимо, є пустим, лицемірним і наївним, але, якщо Україна виграє війну, значить, це не є пустим, лицемірним та наївним. Це буде означати, що ми насправді це маємо на увазі, і ми здатні реалізувати ті речі, у які ми віримо.

Цінність є цінністю лише тоді, коли ти намагаєшся її реалізувати у світі й готовий заради неї чимось пожертвувати. Якщо я скажу вам, що я із Заходу і знаю, що таке «західні цінності», а ви – ні, це не про цінності. Цінність – це те, що ви уособлюєте і заради чого ризикуєте. І це насправді дуже потужна східноєвропейська інтелектуальна традиція, яку можна побачити, наприклад, у Вацлава Гавела. Але я також бачу це в тому, як говорить Зеленський. Хороші речі – це те, заради чого ви готові ризикнути. Інакше про це не варто говорити», – сказав він.

Історик також зауважив, що сьогодні Україна нагадує Заходу про певну базову частину його власної традиції, яка полягає в тому, що демократія не є чимось, що приходить із великого світу, а виникає, тому, що за це борються.

«Бо якщо ви не боретеся за це, дуже скоро це не буде демократією», – додав Снайдер.

Нагадаємо, як зазначається у публікації Bloomberg, успішний та швидкий контрнаступ України відкриває можливості, про які мало хто думав, коли РФ вторглася в Україну в лютому: російська армія може бути розгромлена, не можна виключати навіть раптовий крах Росії.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал.