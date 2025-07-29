Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні перемир’я

Раніше представники країн домовилися про негайне та безумовне припинення вогню

Таїланд стверджує, що Камбоджа «свідомо порушила угоду і навмисно підірвала взаємну довіру»

Армія Таїланду звинуватила військових Камбоджі у порушенні режиму припинення вогню, про яке країни домовилися напередодні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами речника королівської армії Таїланду Вінтаї Сувара, після початку перемир’я, яке розпочалося з опівночі, надходили повідомлення про атаки з кількох місць. Він звинуватив Камбоджу в провокуванні інцидентів.

Посадовець наголосив, що Камбоджа «свідомо порушила угоду і навмисно підірвала взаємну довіру», тож Таїланд, мовляв, був змушений вдатися до відповідних контрзаходів у межах свого законного права на самооборону. За словами Вінтаї Сувара, спільну зустріч командувачів армій, відповідальних за прикордонні райони Камбоджі та Таїланду, перенесено з 07:00 на 10:00.

Нагадаємо, Камбоджа та Таїланд домовилися про «негайне та безумовне припинення вогню», яке набуло чинності опівночі за місцевим часом (12:00 за східним часом у понеділок), після кількох днів зіткнень на спірному кордоні двох країн. Ця домовленість стала результатом мирних переговорів за посередництва прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, який є чинним головою Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай зустрілися в офіційній резиденції прем'єр-міністра в Путраджайї. Обидві сторони звинувачували одна одну в розв'язанні чергового загострення конфлікту, в якому, за даними офіційних осіб, загинуло щонайменше 35 людей та понад 200 було поранено. Суперечка щодо кордону триває десятиліттями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.