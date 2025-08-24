Головна Світ Соціум
Небезпека на узбережжі: Іспанія закриває пляжі через отруйних «блакитних драконів»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Небезпека на узбережжі: Іспанія закриває пляжі через отруйних «блакитних драконів»
Гуардамар-дель-Сегура‌ може похвалитись найкращими пляжами на‌ ‌узбережжі ‌Коста-Бланки
фото із відкритих джерел

Пляжі Іспанії закривають через отруйних морських слимаків

В Іспанії влада тимчасово закрила деякі популярні пляжі, зокрема в районі Коста-Бланка, після появи там отруйних морських слимаків, відомих як «блакитні дракони» (Glaucus atlanticus). За інформацією місцевої влади та ЗМІ, ці істоти, попри свій невеликий розмір, несуть серйозну загрозу для людей. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Блакитний дракон» – це різновид молюска, який харчується іншими отруйними істотами, і накопичує їхні токсини, що робить його укус значно небезпечнішим.

«Контакт з цією морською твариною може бути небезпечним і спричинити болісні опіки шкіри», – заявила поліція, додавши, що відпочивальникам на пляжі слід «бути вкрай обережними та уникати прямого контакту з тими, хто може з’явитися на піску». Контакт із «блакитним драконом» може викликати сильний біль, нудоту, блювоту та гостру алергічну реакцію.

Такі слимаки Glaucus atlanticus були знайдені на пляжах Гуардамар-дель-Сегура
Такі слимаки Glaucus atlanticus були знайдені на пляжах Гуардамар-дель-Сегура

Мер міста Гуардамар-дель-Сегура Хосе Луїс Саес повідомив, що після виявлення двох особин «блакитного дракона» на пляжі було піднято червоний прапор, що забороняє купання. Наразі заборону скасовано, але діє попередження: туристам рекомендують не чіпати істот, навіть у рукавичках, і негайно повідомляти про їхню появу рятувальникам. У разі укусу слід промити уражену ділянку солоною водою і звернутися за медичною допомогою.

Раніше популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину у піску. Місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону. На семи пляжах у Валенсії на сході Іспанії було піднято червоні прапори, які забороняють людям заходити у воду. Попередження було оголошено після того, як у піску знайшли дивну речовину.

До слова, пляжі іспанського Кадіса в автономному співтоваристві Андалусія заполонили водорості, що традиційно мешкали в Азії, Rugulopterix okamurae.

Теги: туризм Іспанія пляжі

