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    Затримання експрезидента Киргизстану: кількість постраждалих зросла до майже 100

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    <p>Один із постраждалих прихильників Алмазбека Атамбаєва</p> - Затримання експрезидента Киргизстану: кількість постраждалих зросла до майже 100

    Один із постраждалих прихильників Алмазбека Атамбаєва

    Один постраждалий - Усен Ниязбеков, співробітник «Альфи» - помер

    З моменту початку спецоперації із затримання експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва за допомогою до лікарів звернулися близько 100 осіб.

    Про це повідомляє «Радіо Азаттик».

    «За два дні - 7-8 серпня - всього за медичною допомогою звернулися 98 осіб. Один постраждалий - Усен Ниязбеков, співробітник «Альфи» - помер, 11 співробітників силових структур були переведені до військового шпиталю, 13 постраждалих отримують стаціонарне лікування, 83 постраждалих відправлені на амбулаторне лікування», - повідомили у МОЗ республіки.

    Раніше повідомлялося, що під час затримання експрезидента Киргизстану постраждали 80 людей.

    8 серпня стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

    У четвер ввечері  Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.

    Після цього у Бішкеку поліція розгала мітинг на підтримку затриманого Атамбаєва.

    Нагадаємо, ввечері 7 серпня в будинок Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців.

    Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

    Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

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