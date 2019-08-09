Затримання експрезидента Киргизстану: кількість постраждалих зросла до майже 100



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Один із постраждалих прихильників Алмазбека Атамбаєва

Один постраждалий - Усен Ниязбеков, співробітник «Альфи» - помер

З моменту початку спецоперації із затримання експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва за допомогою до лікарів звернулися близько 100 осіб.

Про це повідомляє «Радіо Азаттик».

«За два дні - 7-8 серпня - всього за медичною допомогою звернулися 98 осіб. Один постраждалий - Усен Ниязбеков, співробітник «Альфи» - помер, 11 співробітників силових структур були переведені до військового шпиталю, 13 постраждалих отримують стаціонарне лікування, 83 постраждалих відправлені на амбулаторне лікування», - повідомили у МОЗ республіки.

Раніше повідомлялося, що під час затримання експрезидента Киргизстану постраждали 80 людей.

8 серпня стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

У четвер ввечері Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.

Після цього у Бішкеку поліція розгала мітинг на підтримку затриманого Атамбаєва.

Нагадаємо, ввечері 7 серпня в будинок Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців.

Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.