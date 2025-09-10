Головна Світ Соціум
Підозрюваному у вбивстві українки в США загрожує смертна кара

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Підозрюваному у вбивстві українки в США загрожує смертна кара
Декарлос Браун використав для злочину кишеньковий розкладний ніж
фото: соціальні мережі

Адвокати 34-річного Декарлоса Брауна, який вбив Ірину Заруцьку з України, ймовірно, будуть доводити, що під час нападу у нього стався напад психічного захворювання

Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті. Прокурори вимагатимуть найвищої міри покарання – смертної кари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з інформацією видання, 34-річному Декарлосу Брауну загрожує смертна кара, якщо його визнають винним у злочині, що спричинив смерть у громадському транспорті. Крім федерального обвинувачення, влада Північної Кароліни також пред'явила йому звинувачення у вбивстві першого ступеня. За даними судових свідчень, Браун використав кишеньковий розкладний ніж, який знайшли поблизу місця злочину.

Адвокати Брауна, ймовірно, намагатимуться довести, що на момент нападу у нього стався напад психічного захворювання.

Раніше президент США Дональд Трамп у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Білого дому, висловився щодо вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У своїй промові він звинуватив політику демократів у зростанні злочинності, передає «Главком».

Трамп стверджує, що 25 найбільш небезпечними містами Америки керують мери-демократи, які, за його словами, дозволяють «диким, кровожерливим злочинцям» вільно полювати на невинних людей.

До слова, Трамп поставив риторичне запитання, чому такий злочинець перебував на волі, і заявив, що винні в цьому демократи, які, на його думку, відмовляються ув'язнювати «поганих людей». Він поклав відповідальність за смерть Заруцької на демократів та особисто на Роя Купера – колишнього губернатора. Політик наголосив, що Північна Кароліна та вся країна потребують закону та порядку, який, на його думку, можуть забезпечити лише республіканці. 

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший
23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший
фото: соціальні мережі

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.

