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Влада Естонії закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Естонії закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів
Росія продовжила пропускати автомобілі зі свого боку
фото: err.ee

До кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки

Влада Естонії закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів. Москва почала ремонт прикордонного пункту зі свого боку, проте пропускає автотранспорт, незважаючи на закриття кордону. Про це повідомляє ERR.

До кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки. Досі кордон у Нарві щодня перетинали близько 4 тис. осіб, 80% з них – пішоходи.

Начальник прикордонного бюро Східної префектури Ерік Пургель заявив, що, в середу пізно ввечері вони отримали офіційну інформацію від російської сторони про зупинку транспортних засобів, що перетинають кордон, і спланували на її основі свої дії.

Однак Росія продовжила пропускати автомобілі зі свого боку. «Ми бачили, що Росія, схоже, не дотримується часу, але оскільки вони (водії) були громадянами Естонії, ми, природно, погодилися. Ми не стали залишати їх у пастці між двома пунктами перетину кордону», – заявив Пургель.

Остання вантажівка дісталася до естонської сторони в той момент, коли на мосту Сипрусе вже працювала важка техніка. На ній перевозили мотки колючого дроту, пізніше перевезли болотний курінь, що знаходився там, і встановили бетонні загородження, так звані «зуби дракона».

Нагадаємо, у грудні Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. 

Теги: Естонія кордон автомобіль

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