Після урагану «Мелісса» Ямайка зіткнулася зі спалахом інфекційної хвороби: є загиблі

Ямайка повідомила про спалах лептоспірозу – небезпечного бактеріального захворювання, що виникло після руйнівного урагану «Мелісса», який обрушився на острів наприкінці жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами міністра охорони здоров’я Крістофера Тафтона, вже зафіксовано дев’ять підтверджених випадків, ще 28 підозрюють. Влада також повідомила про шість смертей, пов’язаних із цією інфекцією.

Ураган п'ятої категорії, що вдарив по країні 28 жовтня, спричинив катастрофічні повені, зсуви та залишив по собі 76 см опадів, створивши ідеальні умови для розповсюдження бактерії.

Застійна вода, забруднена сечею інфікованих тварин, таких як гризуни, стала основним джерелом зараження. Хвороба передається через контакт шкіри з водою або ґрунтом, а також через слизові оболонки.

Лептоспіроз на початкових етапах має симптоми, схожі на грип (лихоманка, головний біль, біль у м’язах), але в тяжкій формі може призвести до ниркової або печінкової недостатності, менінгіту чи внутрішньої кровотечі.

Міністр Тафтон наголосив на небезпеці для фермерів, рятувальників, працівників з очищення та всіх, хто змушений був контактувати з повеневими водами. Влада закликає громадян до обережності й суворого дотримання гігієни.

За офіційними оцінками, ураган Мелісса завдав збитків на суму понад 10 млрд доларів, зруйнувавши близько 200 тис. будівель і вдаривши по ключових секторах – туризму та сільському господарству.

До слова, Сполучені Штати оголосили про надання $24 млн екстреної допомоги Ямайці, Гаїті, Багамам і Кубі після того, як ураган «Мелісса» п'ятої категорії завдав масштабних руйнувань у цих країнах минулого тижня. Цей ураган став найбільшим стихійним лихом у регіоні за останній час і забрав життя щонайменше 50 людей.