Україна може відвоювати місце РФ на світових ринках, аде для цього необхідно розблокувати судноплавство – ЗМІ

Україні необхідно розширювати зерновий коридор на всі види вантажів, в тому числі й насипні і контейнерні перевезення

Після введення санкцій Росія почала втрачати свої позиції на світовому ринку, адже багато країн відмовилися купувати продукцію країни-агресора. Для України це гарна нагода відвоювати нові позиції та заробляти щороку понад 20 мільярдів доларів, але для цього необхідно відкрити морський експорт, який наразі заблокований Москвою. Про це йдеться у матеріалі на сайті ЦТС.

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«За оцінками президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимира Щелкунова, розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту дозволило б нашій країні збільшити валютні надходження до 20 млрд дол. на рік. Він також звернув увагу на те, що світова спільнота обмежила санкціями експорт російської продукції на свої ринки, і українські виробники мають шанс зайняти її місце. Але для цього вкрай необхідно відкрити морські порти, адже залізничні коридори не можуть забезпечити повноцінні потоки товарів. І разом з країнами-партнерами, ООН та бізнес-організаціями, питання розблокування портів можна підняти на найвищий рівень обговорення», – вказує видання.

У ЦТС також нагадали, що великі портові оператори звернулися до президента України Володимира Зеленського з листом, в якому просили активізувати роботу з деблокади морських шляхів. У січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цю ж тему підняла перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко: вона висловила переконання, що розблокування додаткових портів і розширення зернової угоди є однією з передумов для зростання ВВП України.

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«Міністра економіки Тарас Качка також розповідав, що піднімав цю тему під час переговорів із міжнародними партнерами. Проте досі вона виникає у публічному просторі радше спорадично, ніж як системне прохання офіційного Києва до цивілізованого світу. Безумовно, нам потрібно більше зброї на полі бою і постійне фінансування ззовні, щоб підтримувати життєдіяльність країни. Але й повноцінне відновлення морського експорту здатне стати одним з важливих кроків для наближення перемоги», – акцентує видання.

Воно також наводить позицію колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який зазначив, що Україні необхідно розширювати зерновий коридор на всі види вантажів, в тому числі й насипні і контейнерні перевезення.

«Це можливо зробити! Ми бачимо: Росія слабка і не має змоги контролювати Чорне море. Її позиція може бути переламана спільним підходом України, Туреччини і наших союзників», – переконаний ексміністр.

Нагадаємо, раніше українська бізнес-спільнота – Європейська Бізнес Асоціацієя, Американська торговельна палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», – звернулися до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні. У випадку ж, якщо РФ не погодиться на розблокування судноплавста, її кораблі мають підлягати таким же перевіркам, як і українські.