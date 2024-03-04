Гудуть сирени, люди залишають приміщення: у Казахстані стався потужний землетрус (відео)

Інформація про епіцентр та бальність землетрусу уточнюється

Підземні поштовхи були відчутні у Казахстані

Сьогодні, 4 березня, в Алмати (Казахстан) стався черговий сильний землетрус. Сила поштовхів – не менше ніж 4 бали, повідомляє Zakon.kz.

Сильний землетрус алматинці відчули приблизно об 11:22.

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Через буквально хвилину у місті зазвучали сирени. Підземні поштовхи були відчутні у Казахстані

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«4 березня попередньо об 11:22 стався землетрус в Алмати із відчутністю. Мережею сейсмічних станцій Національного наукового центру сейсмологічних спостережень та досліджень міністерства надзвичайних ситуацій опрацьовується. Інформація про епіцентр, бальність уточнюється», – повідомила місцева служба ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня у Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6.

Епіцентр землетрусу знаходиться на захід від міста Полтава на глибині 10 км. Поштовхи було зафіксовано о 2:22 за Київським часом.

За класифікацією землетрусів воно відноситься до ледь відчутних. Вагання могли відчуватися лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого стався землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний. Землетрус стався приблизно о 19 годині. Зазначається, що було зареєстровано землетрус з Чорного моря, у 17 км на південь від острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.