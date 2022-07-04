Путінська прогандистка Овсяннікова повертається до Росії

Овсяннікова не відкидає, що її заарештують просто в аеропорту

Журналістка летить до Москви, щоб судитися з колишнім чоловіком

Російська журналістка Марина Овсяннікова, колишня редакторка пропагандистського «Первого канала» «вимушено» летить до Росії. Про це вона написала в своєму Instagram.

«На жаль, це мій єдиний шанс побачити своїх дітей та вплинути на їхнє майбутнє», – написала журналістка.

Овсяннікова зазначила, що 5 липня вона судитиметься з колишнім чоловіком, який вимагає, щоб їхні діти (11 та 17 років) жили з ним у Москві.

«Коли я прилечу до Москви, я не буду боятися, ховатися і мовчати. Можливо, мене заарештують просто в аеропорту. Висунуть звинувачення за новою «статтею про фейки» за мій протест у прямому ефірі «Первого канала» або за мої антивоєнні репортажі та дописи в соцмережах. Але щоб не сталося, я не відмовлюся від жодного свого слова. Жодна сила не змусить мене піти на компроміс із власною совістю», – додала ексредакторка.

Раніше повідомлялося, що колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова була звільнена з роботи у німецькому виданні Die Welt.

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікова активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

На Заході Овсяннікову, яка багато років пропрацювала на російському пропагандистському телеканалі, зараз вважають борцем за свободу слова. Вона уже отримала низку премій у галузі свободи слова. Зокрема, 21 квітня німецька медіагрупа Weimer Media Group (WMG) присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та Овсянніковій. Однак згодом Овсяннікову все ж виключили зі списку лауреатів. А у травні Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.

Нещодавно Марина Овсяннікова спровокувала скандал своєю пресконференцією в Києві, яку спочатку анонсували, а потім скасували. Після цього російська телепрогандистка опинилася у базі «Миротворця».

Попри скасування пресконференції, Овсяннікова приїхала до України. Зокрема, вона побувала у рідній для себе Одесі, а потім відвідала Київ.