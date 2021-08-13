Політики в Південній Кореї хочуть посилити покарання за «спермотероризм»

Останні рішення суду карали чоловіків за звинуваченням у майновій шкоді, а не в сексуальній злочинності

Політики в Південній Кореї прагнуть внести поправки в існуючий закон, щоб «спермотероризм» став караним сексуальним злочином, пише The Guardian.

Цей крок послідував після серії спірних судових вироків, за якими чоловіки, які таємно еякулювали на жіноче майно, були покарані за «майнову шкоду», а не за злочинну сексуальну поведінку. Такі діяння на місцевому рівні отримали назву «спермотероризм».

Наприклад, у 2019 році чоловік, який у публічному місці забризкав спермою ноги дівчини, отримав лише штраф за «майнову шкоду», оскільки зіпсував їй туфлі. Поліція повідомила, що в той час розслідування проводилося за звинуваченням в «матеріальний збиток», оскільки не було юридичних положень, які можна застосувати до звинувачень в сексуальних злочинах.

У тому ж році інший чоловік був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення після того, як в якості помсти підмішував до кави жінки проносні і афродизіаки через те, що вона відмовила і залицянні. Незважаючи на додавання його сперми і мокротиння до напоїв і розміщення їх на предмети - більше 50 разів - це не було визнано найсексуальнішим злочином, оскільки не було встановлено слідів «сексуального насильства».

А в травні 2021 року державного службовця чоловічої статі засудили до штрафу за звинуваченням у «пошкодженні майна» за те, що він протягом півроку шість разів еякулював у кавову чашку своєї колеги. Суд визнав, що його дії «зіпсували» корисність контейнера. Місцеві ЗМІ продовжують повідомляти про ще багато випадків «спермотероризму».

Згідно південнокорейського законодавства, злочинець повинен вдатися до насильства або залякування, щоб його дії розцінювалися як сексуальний злочин - харассмент із застосуванням контакту і залякування (в тому числі в інтернеті) і згвалтування.

Відзначається, що було всього кілька випадків, коли судді визнавали «тероризм» актом приставання при відсутності фізичного контакту, але більше половини судових справ закінчувалися вироком до умовного покарання.

«Жертва [у справі з кавоваркою] була сексуально принижена, але це не вважалося сексуальним злочином, тому що це не сприймало як безпосередній фізичний контакт», – каже Бек Хє-Рюн, депутат правлячої Демократичної партії, яка намагається змінити закон, повідомив Guardian.

До слова, нещодавно прокуратура оголосила, що губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо сексуально домагався більше десятка жінок. Наатомість 63-річний губернатор каже, що ніколи не належним чином нікого не торкався та сексуально не домагався.

Слідство ж стверджує, що Куомо начебто сексуально домагався 11 жінок, завдяки чому офіс губернатора перетворився в «токсичне робоче місце».

Нагадаємо, колишнього депутата PSRM та посла Республіки Молдова в Російській Федерації Володимира Головатюка звинувачують у сексуальних домаганнях до працівниці дипломатичного представництва.

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