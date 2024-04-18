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Польські фермери поновили блокування вантажівок на кордоні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польські фермери поновили блокування вантажівок на кордоні
В чергах на території Польщі на заблокованих напрямках стоять близько 1500 вантажівок
фото: AFP

Поляки заблокували напрямки руху вантажівок «Медика»-«Шегині» та «Корчова»-«Краківець» до 19 та 20 квітня

Польські фермери зранку 18 квітня заблокували рух вантажівок на двох напрямках: «Корчова»-«Краківець» та «Медика»-«Шегині». Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Блокування розпочалося на території Польщі після 9-ї ранку: на напрямку КПП «Краківець» учасники акції блокують рух вантажівок в бік України, а у напрямку «Шегині» – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. За інформацією прикордонників, польські фермери планують блокувати рух по «Краківцю» до 9:00 20 квітня, а по пункту пропуску «Шегині» – до 9:00 19 квітня.

Станом на сьогоднішній ранок в чергах на території Польщі на цих напрямках стоять близько 1500 вантажівок. Ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

Прикордонники нагадали, що заблокованими польськими фермерами також залишаються напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». Протестувальники продовжують ускладнювати рух вантажівкам, пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух. Через ці пункти пропуску польські протестувальники за останній час взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі.

Через «Ягодин», як і раніше пропускають в бік України незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю даного напрямку. Станом на ранок 18 квітня у цих двох пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś («Обдурене село»), яка заблокувала ПП «Шегині – Медика». Поза блокадою залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

Як повідомлялося, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. За березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Увечері 5 квітня польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Прикордонники зазначили, що за інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

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Теги: Україна фермер Польща кордон блокування вантажівки

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